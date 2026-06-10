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Головна Авто Хитрий тест ПДР: чи дозволені розворот та поворот

Хитрий тест ПДР: чи дозволені розворот та поворот

Ua ru
Дата публікації: 10 червня 2026 20:40
Хитрий тест ПДР: чи дозволені розворот та поворот
Схема руху автомобілів на перехресті. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог дорожніх знаків та з теми про регулювання дорожнього руху. На перехресті водій синього автомобіля повертає ліворуч, а водій зеленого має намір розвернутися. Хто з них може виконати задуманий маневр у зображеній на малюнку ситуації?

Правильну відповідь на завдання дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Водій зеленого автомобіля.
  2. Водій синього автомобіля.
  3. Обидва водії не можуть.
  4. Обидва водії можуть.

Розбір задачі

Тест ПДР: чи дозволені поворот та розворот

Згідно зі знаками 5.18 "Напрямок руху по смузі", водієві зеленої машини, який знаходиться у крайній лівій смузі, можна повертати ліворуч, але й розворот в такому випадку також не забороняється. Водієві синього авто дозволяється поворот ліворуч та проїзд прямо.

Ще один знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено" має жовте тло, тому є тимчасовим.

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Згідно з пунктом 8.2 ПДР, тимчасові дорожні знаки мають перевагу перед постійними дорожніми знаками та дорожньою розміткою.

Таким чином водій синьої машини не має права повернути ліворуч. Але знак 3.23 не забороняє розворот водієві зеленого авто.

Правильна відповідь №1

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авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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