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Хитрый тест ПДД: нарушает ли правила водитель грузовика

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2026 20:40
Тест ПДД о развороте: является ли это нарушением правил
Схемы движения грузовика и легковушки на дороге. Рисунок: За! Правилами

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Водитель грузовика намеревается развернуться с правой полосы, то есть не с соответствующей крайней левой, как того требует пункт 10.4 ПДД. Может ли он выполнить задуманный маневр в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Может.
  2. Может, если габариты мешают ему сделать это с левой полосы.
  3. Может, предварительно уступив дорогу желтому автомобилю.
  4. Может, при соблюдении условий, указанных в ответах 2 и 3.
  5. Не может.

Разбор задачи

Тест ПДР: чи дозволений розворот

В соответствии с пунктом 10.6 ПДД, если транспортное средство из-за своих габаритов или по другим причинам не может выполнить поворот или разворот из соответствующего крайнего положения, допускается отступление от требований пункта 10.4 ПДД, если это не противоречит требованиям запрещающих или предписывающих дорожных знаков, дорожной разметки и не создаст опасности или препятствий для других участников движения.

Водитель грузовика перед выполнением маневра должен пропустить желтый легковой автомобиль. Согласно второй части пункта 10.4 ПДД, водитель, совершающий поворот налево или разворот вне перекрестка не из крайнего левого положения, обязан уступить дорогу попутным транспортным средствам.

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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