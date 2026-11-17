Траектории поворота направо белого авто на дороге. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований предписывающих дорожных знаков и общих положений ПДД. Водителю белого автомобиля предложено два варианта поворота направо: к магазину (А) и на перекрестке (Б). Какой вариант ему разрешен в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Поворот А. Поворот Б. Оба варианта разрешены. Оба варианта запрещены.

Разбор задачи

Траектория А представляет собой поворот на территорию магазина, а траектория Б — на перекрестке.

На участке установлен предписывающий знак 4.1 "Движение прямо", который разрешает проезд только в указанном направлении. Его действие распространяется на пересечение проезжих частей, перед которым он установлен. Знак не запрещает поворот направо во дворы и на другие прилегающие к дороге территории.

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Согласно пункту 1.10 ПДД, прилегающая территория — это территория, прилегающая к краю проезжей части и не предназначенная для сквозного проезда, а только для въезда во дворы, на стоянки, автозаправочные станции, строительные площадки и т. п. или выезда с них.

Таким образом, поворот направо по траектории Б запрещен, ведь знак 4.1 действует на перекрестке, перед которым он установлен. Траектория А (поворот направо на прилегающую территорию) разрешена.

Правильный ответ №1

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