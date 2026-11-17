Хитрий тест ПДР: який правий поворот дозволений
Задача на знання вимог наказових дорожніх знаків та загальних положень ПДР. Водієві білого автомобіля запропоновано два варіанти повороту праворуч: до магазину (А) та на перехресті (Б). Який варіант йому дозволяється у зображеній на малюнку ситуації?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Поворот А.
- Поворот Б.
- Обидва варіанти дозволені.
- Обидва варіанти заборонені.
Розбір задачі
Траєкторія А є поворотом на територію магазину, а траєкторія Б — на перехресті.
На ділянці встановлено наказовий знак 4.1 "Рух прямо", який дозволяє проїзд лише у вказаному напрямку. Його дія поширюється на перехрещення проїзних частин, перед яким він встановлений. Знак не забороняє поворот праворуч у двори та на інші прилеглі до дороги території.
Згідно з пунктом 1.10 ПДР, прилегла територія — це територія, що прилягає до краю проїзної частини та не призначена для наскрізного проїзду, а лише для в’їзду до дворів, на стоянки, автозаправні станції, будівельні майданчики тощо або виїзду з них.
Таким чином, поворот праворуч траєкторією Б заборонений, адже знак 4.1 діє на перехресті, перед яким він встановлений. Траєкторія А (поворот праворуч на прилеглу територію) дозволена.
Правильна відповідь №1
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