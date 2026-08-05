Каверзный тест ПДД: какой из четырех знаков запрещает движение прямо

Хитрый тест ПДД, в котором ошибаются 58%: какой знак запрещает движение вперед
Задача на знание требований информационно-указательных дорожных знаков и знаков приоритета. Перед вами знаки 2.6, 5.29, 5.6 и 5.32.1. Какой из них запрещает транспортным средствам движение прямо?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Знаки 1 и 2.
- Знаки 3 и 4.
- Только знак 3.
- Все, кроме знака 1.
- Только знак 2.
- Ни один из знаков
Разбор задачи
Знак 1: 2.6 "Преимущество перед встречным движением" обозначает узкий участок дороги, при движении по которому водитель имеет преимущество перед встречными транспортными средствами. Знак устанавливается непосредственно перед перекрестком или узким участком дороги.
Знак 2: 5.29 "Место для разворота" обозначает место для разворота транспортных средств. Поворот налево запрещен.
Знак 3: 5.6 "Конец дороги с односторонним движением" применяется для обозначения конца дороги или проезжей части, обозначенной знаком 5.5.
Знак 4: 5.32.1 "Тупик" указывает, что дорога не имеет сквозного проезда.
Следовательно, ни один из этих знаков не запрещает транспортным средствам движение вперед.
Правильный ответ №6
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