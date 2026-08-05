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Главная Авто Хитрый тест ПДД, в котором ошибаются 58%: какой знак запрещает движение вперед

Хитрый тест ПДД, в котором ошибаются 58%: какой знак запрещает движение вперед

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2026 20:40
Каверзный тест ПДД: какой из четырех знаков запрещает движение прямо
Дорожные знаки. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований информационно-указательных дорожных знаков и знаков приоритета. Перед вами знаки 2.6, 5.29, 5.6 и 5.32.1. Какой из них запрещает транспортным средствам движение прямо?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Знаки 1 и 2.
  2. Знаки 3 и 4.
  3. Только знак 3.
  4. Все, кроме знака 1.
  5. Только знак 2.
  6. Ни один из знаков

Разбор задачи

Тест ПДР: який знак забороняє рух прямо

Знак 1: 2.6 "Преимущество перед встречным движением" обозначает узкий участок дороги, при движении по которому водитель имеет преимущество перед встречными транспортными средствами. Знак устанавливается непосредственно перед перекрестком или узким участком дороги.

Знак 2: 5.29 "Место для разворота" обозначает место для разворота транспортных средств. Поворот налево запрещен.

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Знак 3: 5.6 "Конец дороги с односторонним движением" применяется для обозначения конца дороги или проезжей части, обозначенной знаком 5.5.

Знак 4: 5.32.1 "Тупик" указывает, что дорога не имеет сквозного проезда.

Следовательно, ни один из этих знаков не запрещает транспортным средствам движение вперед.

Правильный ответ №6

Ранее мы предлагали задания для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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