Каверзный тест ПДД: какой из четырех знаков запрещает движение прямо

Дорожные знаки. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований информационно-указательных дорожных знаков и знаков приоритета. Перед вами знаки 2.6, 5.29, 5.6 и 5.32.1. Какой из них запрещает транспортным средствам движение прямо?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Знаки 1 и 2. Знаки 3 и 4. Только знак 3. Все, кроме знака 1. Только знак 2. Ни один из знаков

Разбор задачи

Знак 1 : 2.6 "Преимущество перед встречным движением" обозначает узкий участок дороги, при движении по которому водитель имеет преимущество перед встречными транспортными средствами. Знак устанавливается непосредственно перед перекрестком или узким участком дороги.

Знак 2 : 5.29 "Место для разворота" обозначает место для разворота транспортных средств. Поворот налево запрещен.

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Знак 3 : 5.6 "Конец дороги с односторонним движением" применяется для обозначения конца дороги или проезжей части, обозначенной знаком 5.5.

Знак 4 : 5.32.1 "Тупик" указывает, что дорога не имеет сквозного проезда.

Следовательно, ни один из этих знаков не запрещает транспортным средствам движение вперед.

Правильный ответ №6

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