Каверзний тест з ПДР: який з чотирьох знаків забороняє рух прямо

Дорожні знаки. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог інформаційно-вказівних дорожніх знаків та знаків пріоритету. Перед вами знаки 2.6, 5.29, 5.6 та 5.32.1. Який з них забороняє транспортним засобам рух прямо?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Знаки 1 та 2. Знаки 3 та 4. Лише знак 3. Усі, окрім знака 1. Лише знак 2. Жоден зі знаків

Розбір задачі

Знак 1 : 2.6 "Перевага перед зустрічним рухом" позначає вузьку ділянку дороги, під час руху якою водій має перевагу стосовно зустрічних транспортних засобів. Знак встановлюється безпосередньо перед перехрестям або вузькою ділянкою дороги.

Знак 2 : 5.29 "Місце для розвороту" позначає місце для розвороту транспортних засобів. Поворот ліворуч забороняється.

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Знак 3 : 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом" застосовується для позначення кінця дороги або проїзної частини, позначеної знаком 5.5.

Знак 4 : 5.32.1 "Тупик" вказує, що дорога не має наскрізного проїзду.

Отже, жоден з цих знаків не забороняє транспортним засобам рух вперед.

Правильна відповідь №6

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: