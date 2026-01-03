Тест ПДД о повороте направо: разрешает ли стрелка светофора маневр с левой полосы?

Хитрый тест ПДД — разрешен ли поворот направо
Задача на знание дорожных знаков и по теме о регулировании дорожного движения. Водитель какого автомобиля имеет право повернуть направо в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель белого автомобиля.
- Водитель желтого автомобиля.
- Оба водителя имеют право.
- Оба водителя не имеют права выполнить поворот.
Разбор задачи
На перекрестке водитель белого автомобиля намерен повернуть направо с правой полосы, а водитель желтой машины планирует выполнить такой же маневр с левой полосы.
На участке установлен светофор, где основной сигнал — красный, а дополнительная секция (стрелка направо) — зеленая.
Читаем пункт 8.7.3 ПДД:
"Сигнал в виде зеленой стрелки (стрелок) в дополнительной (дополнительных) секции вместе с желтым или красным сигналом светофора информирует водителя, что движение разрешается в указанном направлении при условии беспрепятственного пропуска транспортных средств, движущихся с других направлений".
Ключевым фактором является наличие дорожного знака 5.16 "Направления движения по полосам". Он позволяет поворот направо как с правой полосы, так и с левой. Так как знак разрешает такой маневр с двух полос, действие зеленой стрелки светофора распространяется на обоих водителей.
Правильный ответ
№3
