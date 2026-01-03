Тест ПДР про поворот праворуч: чи дозволяє стрілка світлофора маневр з лівої смуги?

Хитрий тест ПДР — чи дозволений поворот праворуч
Задача на знання дорожніх знаків та з теми про регулювання дорожнього руху. Водій якого автомобіля має право повернути праворуч у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій білого автомобіля.
- Водій жовтого автомобіля.
- Обидва водії мають право.
- Обидва водії не мають права виконати поворот.
Розбір задачі
На перехресті водій білого автомобіля має намір повернути праворуч з правої смуги, а водій жовтої машини планує виконати такий самий маневр з лівої смуги.
На ділянці встановлений світлофор, де основний сигнал — червоний, а додаткова секція (стрілка праворуч) — зелена.
Читаємо пункт 8.7.3 ПДР:
"Сигнал у вигляді зеленої стрілки (стрілок) у додатковій (додаткових) секції разом з жовтим або червоним сигналом світлофора інформує водія про те, що рух дозволяється у вказаному напрямку за умови безперешкодного пропуску транспортних засобів, які рухаються з інших напрямків".
Ключовим фактором є наявність дорожнього знаку 5.16 "Напрямки руху по смугах". Він дозволяє поворот праворуч як із правої смуги, так і з лівої. Позаяк знак дозволяє такий маневр з двох смуг, дія зеленої стрілки світлофора поширюється на обох водіїв.
Правильна відповідь
№3
Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:
