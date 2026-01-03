Тест ПДР про поворот праворуч: чи дозволяє стрілка світлофора маневр з лівої смуги?

Так можна? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про регулювання дорожнього руху. Водій якого автомобіля має право повернути праворуч у зображеній на малюнку ситуації?

Варіанти відповіді

Водій білого автомобіля. Водій жовтого автомобіля. Обидва водії мають право. Обидва водії не мають права виконати поворот.

Розбір задачі

На перехресті водій білого автомобіля має намір повернути праворуч з правої смуги, а водій жовтої машини планує виконати такий самий маневр з лівої смуги.

На ділянці встановлений світлофор, де основний сигнал — червоний, а додаткова секція (стрілка праворуч) — зелена.

Читаємо пункт 8.7.3 ПДР:

"Сигнал у вигляді зеленої стрілки (стрілок) у додатковій (додаткових) секції разом з жовтим або червоним сигналом світлофора інформує водія про те, що рух дозволяється у вказаному напрямку за умови безперешкодного пропуску транспортних засобів, які рухаються з інших напрямків".

Ключовим фактором є наявність дорожнього знаку 5.16 "Напрямки руху по смугах". Він дозволяє поворот праворуч як із правої смуги, так і з лівої. Позаяк знак дозволяє такий маневр з двох смуг, дія зеленої стрілки світлофора поширюється на обох водіїв.

Правильна відповідь

№3

