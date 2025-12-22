Тест ПДД для внимательных водителей: куда может ехать фургон

Хитрый тест ПДД — куда может ехать водитель
Задача на знание предписывающих дорожных знаков. В каком направлении может проехать водитель белого фургона в изображенной на рисунке ситуации?
Варианты ответа
- Прямо.
- Прямо и направо.
- Прямо и налево.
- Прямо и в обратном направлении.
- Направо, налево или в обратном направлении.
- В любом направлении.
Разбор задачи
Водитель белого фургона движется по участку дороги, где установлен знак 4.1 "Движение прямо", который разрешает ехать только в указанном направлении, а с обеих сторон расположены заезды во дворы.
4.1 относится к категории предписывающих знаков. Если он установлен в начале участка дороги (не перед перекрестком), его действие распространяется до ближайшего перекрестка. Согласно правилам, этот знак не запрещает поворот направо во дворы и на другие прилегающие территории.
Следовательно, водитель может ехать прямо и повернуть во двор направо. Поворачивать во двор налево или выполнять разворот знаком запрещено.
Правильный ответ
№2
