Україна
Хитрый тест ПДД — куда может ехать водитель

Хитрый тест ПДД — куда может ехать водитель

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 20:40
Тест ПДД для внимательных водителей: куда может ехать фургон
Куда можно? Рисунок: "Керманич"

Задача на знание предписывающих дорожных знаков. В каком направлении может проехать водитель белого фургона в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Керманич".

Варианты ответа

Варианты ответа

  1. Прямо.
  2. Прямо и направо.
  3. Прямо и налево.
  4. Прямо и в обратном направлении.
  5. Направо, налево или в обратном направлении.
  6. В любом направлении.

Разбор задачи

Тест з ПДР: куди має право проїхати водій?

Водитель белого фургона движется по участку дороги, где установлен знак 4.1 "Движение прямо", который разрешает ехать только в указанном направлении, а с обеих сторон расположены заезды во дворы.

4.1 относится к категории предписывающих знаков. Если он установлен в начале участка дороги (не перед перекрестком), его действие распространяется до ближайшего перекрестка. Согласно правилам, этот знак не запрещает поворот направо во дворы и на другие прилегающие территории.

Следовательно, водитель может ехать прямо и повернуть во двор направо. Поворачивать во двор налево или выполнять разворот знаком запрещено.

Правильный ответ

№2

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
