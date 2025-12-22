Тест ПДД для внимательных водителей: куда может ехать фургон

Куда можно? Рисунок: "Керманич"

Задача на знание предписывающих дорожных знаков. В каком направлении может проехать водитель белого фургона в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Керманич".

Варианты ответа

Прямо. Прямо и направо. Прямо и налево. Прямо и в обратном направлении. Направо, налево или в обратном направлении. В любом направлении.

Разбор задачи

Водитель белого фургона движется по участку дороги, где установлен знак 4.1 "Движение прямо", который разрешает ехать только в указанном направлении, а с обеих сторон расположены заезды во дворы.

4.1 относится к категории предписывающих знаков. Если он установлен в начале участка дороги (не перед перекрестком), его действие распространяется до ближайшего перекрестка. Согласно правилам, этот знак не запрещает поворот направо во дворы и на другие прилегающие территории.

Следовательно, водитель может ехать прямо и повернуть во двор направо. Поворачивать во двор налево или выполнять разворот знаком запрещено.

Правильный ответ

№2

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения: