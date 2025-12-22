Відео
Хитрий тест ПДР — куди може їхати водій

Дата публікації: 22 грудня 2025 20:40
Тест ПДР для уважних водіїв: куди може їхати фургон
Куди можна? Малюнок: "Керманич"

Задача на знання наказових дорожніх знаків. В якому напрямку може проїхати водій білого фургона у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Керманич".

Варіанти відповіді

  1. Прямо.
  2. Прямо та праворуч.
  3. Прямо та ліворуч.
  4. Прямо та у зворотному напрямку.
  5. Праворуч, ліворуч або у зворотному напрямку.
  6. У будь-якому напрямку.

Розбір задачі

Тест з ПДР: куди має право проїхати водій?

Водій білого фургона рухається ділянкою дороги, на якій встановлено знак 4.1 "Рух прямо", що дозволяє їхати лише у вказаному напрямку, а по обидва боки розташовані заїзди у двори.

4.1 належить до категорії наказових знаків. Якщо його встановлено на початку ділянки дороги (не перед перехрестям), його дія поширюється до найближчого перехрестя. Згідно з правилами, цей знак не забороняє поворот праворуч у двори та на інші прилеглі території.

Отже, водій може їхати прямо та повернути у двір праворуч. Повертати у двір ліворуч або виконувати розворот знаком заборонено.

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
