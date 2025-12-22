Тест ПДР для уважних водіїв: куди може їхати фургон

Куди можна? Малюнок: "Керманич"

Задача на знання наказових дорожніх знаків. В якому напрямку може проїхати водій білого фургона у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Керманич".

Варіанти відповіді

Прямо. Прямо та праворуч. Прямо та ліворуч. Прямо та у зворотному напрямку. Праворуч, ліворуч або у зворотному напрямку. У будь-якому напрямку.

Розбір задачі

Водій білого фургона рухається ділянкою дороги, на якій встановлено знак 4.1 "Рух прямо", що дозволяє їхати лише у вказаному напрямку, а по обидва боки розташовані заїзди у двори.

4.1 належить до категорії наказових знаків. Якщо його встановлено на початку ділянки дороги (не перед перехрестям), його дія поширюється до найближчого перехрестя. Згідно з правилами, цей знак не забороняє поворот праворуч у двори та на інші прилеглі території.

Отже, водій може їхати прямо та повернути у двір праворуч. Повертати у двір ліворуч або виконувати розворот знаком заборонено.

Правильна відповідь

№2

