Тест ПДР для уважних водіїв: куди може їхати фургон

Хитрий тест ПДР — куди може їхати водій
Задача на знання наказових дорожніх знаків. В якому напрямку може проїхати водій білого фургона у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "Керманич".
Варіанти відповіді
- Прямо.
- Прямо та праворуч.
- Прямо та ліворуч.
- Прямо та у зворотному напрямку.
- Праворуч, ліворуч або у зворотному напрямку.
- У будь-якому напрямку.
Розбір задачі
Водій білого фургона рухається ділянкою дороги, на якій встановлено знак 4.1 "Рух прямо", що дозволяє їхати лише у вказаному напрямку, а по обидва боки розташовані заїзди у двори.
4.1 належить до категорії наказових знаків. Якщо його встановлено на початку ділянки дороги (не перед перехрестям), його дія поширюється до найближчого перехрестя. Згідно з правилами, цей знак не забороняє поворот праворуч у двори та на інші прилеглі території.
Отже, водій може їхати прямо та повернути у двір праворуч. Повертати у двір ліворуч або виконувати розворот знаком заборонено.
Правильна відповідь
№2
Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:
Читайте Новини.LIVE!