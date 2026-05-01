Главная Авто Хитрый тест ПДД: какой знак запрещает движение без исключений

Хитрый тест ПДД: какой знак запрещает движение без исключений

Дата публикации 1 мая 2026 20:40
Хитрый тест ПДД: какой знак запрещает движение без исключений
Три дорожных знака. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание требований запрещающих дорожных знаков. Перед вами знаки 3.1, 3.21 и 3.43. Какой из них запрещает движение всех без исключения транспортных средств?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Знак 1.
  2. Знак 2.
  3. Знак 3.
  4. Знаки 1 и 3.
  5. Знаки 1 и 2.
  6. Все изображенные знаки.
  7. Ни один из изображенных знаков.

Разбор задачи

Тест ПДР: який знак забороняє рух усім

Знак 1: 3.1 "Движение запрещено". Запрещает движение всех транспортных средств. Не распространяется: на транспортные средства, движущиеся по установленным маршрутам; на водителей с инвалидностью, управляющих мотоколяской или автомобилем, обозначенными опознавательным знаком "Водитель с инвалидностью", на водителей, перевозящих пассажиров с инвалидностью, при условии наличия документов, подтверждающих инвалидность пассажира (кроме пассажиров с явными признаками инвалидности); на транспортные средства, обслуживающие граждан или принадлежащие гражданам, проживающим или работающим в этой зоне, а также на транспортные средства, обслуживающие предприятия, расположенные в обозначенной зоне. В таких случаях транспортные средства должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем перекрестке к месту назначения.

Знак 2: 3.43 "Опасность". Запрещает движение всех без исключения пользователей дорог, улиц, железнодорожных переездов в связи с дорожно-транспортным происшествием, аварией, проявлением стихийного бедствия или другой опасностью для движения (оползень, падение камней, сильный снегопад, наводнение и т.п.).

Знак 3: 3.21 "Въезд запрещен". Запрещает въезд всех транспортных средств. Действие знака не распространяется на транспортные средства, движущиеся по установленным маршрутам.

Правильный ответ №2

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
