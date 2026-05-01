Хитрий тест ПДР: який знак забороняє рух без винятків
Задача на знання вимог заборонних дорожніх знаків. Перед вами знаки 3.1, 3.21 та 3.43. Який з них забороняє рух усіх без виключень транспортних засобів?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Знак 1.
- Знак 2.
- Знак 3.
- Знаки 1 та 3.
- Знаки 1 та 2.
- Усі зображені знаки.
- Жоден з зображених знаків.
Розбір задачі
Знак 1: 3.1 "Рух заборонено". Забороняє рух усіх транспортних засобів. Не поширюється: на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами; на водіїв з інвалідністю, що керують мотоколяскою або автомобілем, позначеними розпізнавальним знаком "Водій з інвалідністю", на водіїв, які перевозять пасажирів з інвалідністю, за умови наявності документів, що підтверджують інвалідність пасажира (крім пасажирів з явними ознаками інвалідності); на транспортні засоби, що обслуговують громадян чи належать громадянам, які проживають або працюють у цій зоні, а також на транспортні засоби, що обслуговують підприємства, які розташовані у позначеній зоні. У таких випадках транспортні засоби повинні в’їжджати до позначеної зони і виїжджати з неї на найближчому перехресті до місця призначення.
Знак 2: 3.43 "Небезпека". Забороняє рух усіх без винятку користувачів доріг, вулиць, залізничних переїздів у зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою, аварією, проявом стихійного лиха чи іншою небезпекою для руху (зсув ґрунту, падіння каміння, сильний снігопад, повінь тощо).
Знак 3: 3.21 "В'їзд заборонено". Забороняє в'їзд усіх транспортних засобів. Дія знака не поширюється на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами.
Правильна відповідь №2
Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: