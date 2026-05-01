Хитрий тест ПДР: який знак забороняє рух без винятків

Три дорожні знаки. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання вимог заборонних дорожніх знаків. Перед вами знаки 3.1, 3.21 та 3.43. Який з них забороняє рух усіх без виключень транспортних засобів?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Знак 1. Знак 2. Знак 3. Знаки 1 та 3. Знаки 1 та 2. Усі зображені знаки. Жоден з зображених знаків.

Розбір задачі

Знак 1 : 3.1 "Рух заборонено". Забороняє рух усіх транспортних засобів. Не поширюється: на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами; на водіїв з інвалідністю, що керують мотоколяскою або автомобілем, позначеними розпізнавальним знаком "Водій з інвалідністю", на водіїв, які перевозять пасажирів з інвалідністю, за умови наявності документів, що підтверджують інвалідність пасажира (крім пасажирів з явними ознаками інвалідності); на транспортні засоби, що обслуговують громадян чи належать громадянам, які проживають або працюють у цій зоні, а також на транспортні засоби, що обслуговують підприємства, які розташовані у позначеній зоні. У таких випадках транспортні засоби повинні в’їжджати до позначеної зони і виїжджати з неї на найближчому перехресті до місця призначення.

Знак 2 : 3.43 "Небезпека". Забороняє рух усіх без винятку користувачів доріг, вулиць, залізничних переїздів у зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою, аварією, проявом стихійного лиха чи іншою небезпекою для руху (зсув ґрунту, падіння каміння, сильний снігопад, повінь тощо).

Знак 3 : 3.21 "В'їзд заборонено". Забороняє в'їзд усіх транспортних засобів. Дія знака не поширюється на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами.

Правильна відповідь №2

