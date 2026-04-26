Хитрый тест ПДД: какой знак разрешает проезд грузовиков

Дорожные знаки. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание требований дорожных знаков. Перед вами информационно-указательный и два запрещающих знака. Какие из них не запрещают движение грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Знак 1. Знаки 1 и 2. Знак 2. Знак 3. Знаки 2 и 3.

Разбор задачи

Знак 1: 3.2 "Движение механических транспортных средств запрещено". Знак запрещает движение всех механических транспортных средств. Его действие распространяется на тракторы, самоходные машины и механизмы, а также троллейбусы и транспортные средства с электродвигателем мощностью свыше 3 кВт.

Знак 2: 5.31.1 "Направление движения для грузовых автомобилей". Знак показывает рекомендуемое направление движения для грузовых автомобилей и самоходных машин.

Знак 3: 3.3 "Движение грузовых автомобилей запрещено". Знак запрещает движение грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т (если на знаке не указана масса) или с такой, которая превышает указанную на знаке, а также тракторов, самоходных машин и механизмов.

Правильный ответ №3

