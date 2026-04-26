Хитрий тест ПДР: який знак дозволяє проїзд вантажівок

Дорожні знаки. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання вимог дорожніх знаків. Перед вами інформаційно-вказівний та два заборонних знаки. Які з них не забороняють рух вантажних автомобілів з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т?

Варіанти відповіді

Знак 1. Знаки 1 та 2. Знак 2. Знак 3. Знаки 2 та 3.

Розбір задачі

Знак 1: 3.2 "Рух механічних транспортних засобів заборонено". Знак забороняє рух усіх механічних транспортних засобів. Його дія поширюється на трактори, самохідні машини та механізми, а також тролейбуси та транспортні засоби з електродвигуном потужністю понад 3 кВт.

Знак 2: 5.31.1 "Напрямок руху для вантажних автомобілів". Знак показує рекомендований напрямок руху для вантажних автомобілів і самохідних машин.

Знак 3: 3.3 "Рух вантажних автомобілів заборонено". Знак забороняє рух вантажних автомобілів і складів транспортних засобів з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т (якщо на знакові не зазначена маса) або з такою, що перевищує зазначену на знакові, а також тракторів, самохідних машин і механізмів.

Правильна відповідь №3

