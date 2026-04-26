Хитрий тест ПДР: який знак дозволяє проїзд вантажівок
Задача на знання вимог дорожніх знаків. Перед вами інформаційно-вказівний та два заборонних знаки. Які з них не забороняють рух вантажних автомобілів з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Знак 1.
- Знаки 1 та 2.
- Знак 2.
- Знак 3.
- Знаки 2 та 3.
Розбір задачі
Знак 1: 3.2 "Рух механічних транспортних засобів заборонено". Знак забороняє рух усіх механічних транспортних засобів. Його дія поширюється на трактори, самохідні машини та механізми, а також тролейбуси та транспортні засоби з електродвигуном потужністю понад 3 кВт.
Знак 2: 5.31.1 "Напрямок руху для вантажних автомобілів". Знак показує рекомендований напрямок руху для вантажних автомобілів і самохідних машин.
Знак 3: 3.3 "Рух вантажних автомобілів заборонено". Знак забороняє рух вантажних автомобілів і складів транспортних засобів з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т (якщо на знакові не зазначена маса) або з такою, що перевищує зазначену на знакові, а також тракторів, самохідних машин і механізмів.
Правильна відповідь №3
