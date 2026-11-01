Дорожные знаки. Рисунок: За! Правилами

Задание на знание требований дорожных знаков. Перед вами информационно-указательные и запрещающие знаки 3.2, 5.31.2 и 3.3. Какие из них не запрещают проезд грузовым автомобилям?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Знак 1. Знаки 1 и 2. Знак 2. Знак 3. Знаки 2 и 3.

Разбор задачи

Знак 3.2 "Движение механических транспортных средств запрещено" запрещает движение абсолютно всех механических транспортных средств. Действие знака распространяется на тракторы, самоходные машины и механизмы, а также троллейбусы и транспортные средства с электродвигателем мощностью более 3 кВт.

Знак 5.31.2 "Направление движения для грузовых автомобилей" указывает рекомендуемое направление движения для грузовых автомобилей и самоходных машин.

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Знак 3.3 "Движение грузовых автомобилей запрещено" запрещает движение грузовых автомобилей и автопоездов с допустимой максимальной массой свыше 3,5 т (если на знаке не указана масса) или превышающей указанную на знаке, а также тракторов, самоходных машин и механизмов.

Правильный ответ №3

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