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Главная Авто Хитрый тест ПДД: какой знак не запрещает движение грузовых авто

Хитрый тест ПДД: какой знак не запрещает движение грузовых авто

Ua ru
1 ноября 2026 11:00
Тест ПДД о дорожных знаках: что не запрещает движение грузовиков За! Правилами
Дорожные знаки. Рисунок: За! Правилами

Задание на знание требований дорожных знаков. Перед вами информационно-указательные и запрещающие знаки 3.2, 5.31.2 и 3.3. Какие из них не запрещают проезд грузовым автомобилям?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Знак 1.
  2. Знаки 1 и 2.
  3. Знак 2.
  4. Знак 3.
  5. Знаки 2 и 3.

Разбор задачи

Знаки №№3.2, 5.31.2 та 3.3

Знак 3.2 "Движение механических транспортных средств запрещено" запрещает движение абсолютно всех механических транспортных средств. Действие знака распространяется на тракторы, самоходные машины и механизмы, а также троллейбусы и транспортные средства с электродвигателем мощностью более 3 кВт.

Знак 5.31.2 "Направление движения для грузовых автомобилей" указывает рекомендуемое направление движения для грузовых автомобилей и самоходных машин.

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Знак 3.3 "Движение грузовых автомобилей запрещено" запрещает движение грузовых автомобилей и автопоездов с допустимой максимальной массой свыше 3,5 т (если на знаке не указана масса) или превышающей указанную на знаке, а также тракторов, самоходных машин и механизмов.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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