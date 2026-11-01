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Головна Авто Хитрий тест ПДР: який знак не забороняє рух вантажних авто

Хитрий тест ПДР: який знак не забороняє рух вантажних авто

Ua ru
1 листопада 2026 11:00
Тест ПДР про дорожні знаки: що не забороняє рух вантажівок За! Правилами
Дорожні знаки. Малюнок: За! Правилами

Завдання на знання вимог дорожніх знаків. Перед вами інформаційно-вказівний та заборонні знаки 3.2, 5.31.2 та 3.3. Які з них не забороняють проїзд вантажним автомобілям?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Знак 1.
  2. Знаки 1 та 2.
  3. Знак 2.
  4. Знак 3.
  5. Знаки 2 та 3.

Розбір задачі

Знаки №№3.2, 5.31.2 та 3.3

Знак 3.2 "Рух механічних транспортних засобів заборонено" забороняє рух абсолютно всіх механічних транспортних засобів. Дія знаку поширюється на трактори, самохідні машини та механізми, а також тролейбуси та транспортні засоби з електродвигуном потужністю понад 3 кВт.

Знак 5.31.2 "Напрямок руху для вантажних автомобілів" показує рекомендований напрямок руху для вантажних автомобілів і самохідних машин.

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Знак 3.3 "Рух вантажних автомобілів заборонено" забороняє рух вантажних автомобілів та складів транспортних засобів з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т (якщо на знакові не зазначена маса) або з такою, що перевищує зазначену на знакові, а також тракторів, самохідних машин і механізмів.

Правильна відповідь №3

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авто автомобіль ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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