Хитрый тест ПДД: что запрещает этот знак

Хитрый тест ПДД: что запрещает этот знак

Дата публикации 28 апреля 2026 20:40
Хитрый тест ПДД: что запрещает этот знак
Дорожный знак. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание требований дорожных знаков. Перед вами запрещающий знак, на котором изображен черный силуэт легкового автомобиля в красном круге. К каким действиям побуждает изображенный знак?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Разрешает движение только грузовых автомобилей.
  2. Запрещает движение легковых автомобилей.
  3. Запрещает движение механических транспортных средств.
  4. Запрещает движение всех транспортных средств.

Разбор задачи

Тест ПДР: що означає цей знак

Знак 3.2 "Движение механических транспортных средств запрещено". Он запрещает движение всех механических транспортных средств. Его действие распространяется на тракторы, самоходные машины и механизмы, а также троллейбусы и транспортные средства с электродвигателем мощностью более 3 кВт.

Правильный ответ №3

Валентин Бандура - Редактор
Валентин Бандура
