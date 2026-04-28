Хитрый тест ПДД: что запрещает этот знак
Дата публикации 28 апреля 2026 20:40
Дорожный знак. Рисунок: "За! Правилами"
Задача на знание требований дорожных знаков. Перед вами запрещающий знак, на котором изображен черный силуэт легкового автомобиля в красном круге. К каким действиям побуждает изображенный знак?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Разрешает движение только грузовых автомобилей.
- Запрещает движение легковых автомобилей.
- Запрещает движение механических транспортных средств.
- Запрещает движение всех транспортных средств.
Разбор задачи
Знак 3.2 "Движение механических транспортных средств запрещено". Он запрещает движение всех механических транспортных средств. Его действие распространяется на тракторы, самоходные машины и механизмы, а также троллейбусы и транспортные средства с электродвигателем мощностью более 3 кВт.
Правильный ответ №3
