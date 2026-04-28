Хитрий тест ПДР: що забороняє цей знак
Дата публікації: 28 квітня 2026 20:40
Дорожній знак. Малюнок: "За! Правилами"
Задача на знання вимог дорожніх знаків. Перед вами заборонний знак, на якому зображено чорний силует легкового автомобіля у червоному колі. До яких дій спонукає зображений знак?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Дозволяє рух лише вантажних автомобілів.
- Забороняє рух легкових автомобілів.
- Забороняє рух механічних транспортних засобів.
- Забороняє рух усіх транспортних засобів.
Розбір задачі
Знак 3.2 "Рух механічних транспортних засобів заборонено". Він забороняє рух усіх механічних транспортних засобів. Його дія поширюється на трактори, самохідні машини й механізми, а також тролейбуси та транспортні засоби з електродвигуном потужністю понад 3 кВт.
Правильна відповідь №3
