Хитрий тест ПДР: що забороняє цей знак

Хитрий тест ПДР: що забороняє цей знак

Дата публікації: 28 квітня 2026 20:40
Дорожній знак. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання вимог дорожніх знаків. Перед вами заборонний знак, на якому зображено чорний силует легкового автомобіля у червоному колі. До яких дій спонукає зображений знак?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Дозволяє рух лише вантажних автомобілів.
  2. Забороняє рух легкових автомобілів.
  3. Забороняє рух механічних транспортних засобів.
  4. Забороняє рух усіх транспортних засобів.

Розбір задачі

Тест ПДР: що означає цей знак

Знак 3.2 "Рух механічних транспортних засобів заборонено". Він забороняє рух усіх механічних транспортних засобів. Його дія поширюється на трактори, самохідні машини й механізми, а також тролейбуси та транспортні засоби з електродвигуном потужністю понад 3 кВт.

Правильна відповідь №3

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
