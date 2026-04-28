Хитрий тест ПДР: що забороняє цей знак

Дорожній знак. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання вимог дорожніх знаків. Перед вами заборонний знак, на якому зображено чорний силует легкового автомобіля у червоному колі. До яких дій спонукає зображений знак?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Дозволяє рух лише вантажних автомобілів. Забороняє рух легкових автомобілів. Забороняє рух механічних транспортних засобів. Забороняє рух усіх транспортних засобів.

Розбір задачі

Знак 3.2 "Рух механічних транспортних засобів заборонено". Він забороняє рух усіх механічних транспортних засобів. Його дія поширюється на трактори, самохідні машини й механізми, а також тролейбуси та транспортні засоби з електродвигуном потужністю понад 3 кВт.

Правильна відповідь №3

