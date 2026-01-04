Видео
Видео

Хитрый тест ПДД — что разрешено грузовику

Хитрый тест ПДД — что разрешено грузовику

Дата публикации 4 января 2026 12:30
Тест ПДД: только 36% водителей ответили правильно — куда может ехать грузовик?
Траектории движения грузовика на перекрестке: А, Б или В? Рисунок: "Украина за рулем"

Задача на знание запрещающих и предписывающих дорожных знаков. По каким траекториям может продолжить движение водитель небольшого грузовика в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложила "Украина за рулем".

Варианты ответа

  1. По траектории Б.
  2. По траекториям А и В.
  3. По любой траектории.

Разбор задачи

Тест з ПДР: як правильно прочитати заборонний та наказовий дорожні знаки?

Чтобы правильно решить задачу, нужно внимательно прочитать дорожные знаки, установленные на изображенном участке.

Знак 3.3 "Движение грузовых автомобилей запрещено" вместе с табличкой 7.3.3 "Направление действия" запрещают движение грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 т, а также тракторов, самоходных машин и механизмов.

Легкий городской грузовик типа ISUZU обычно весит менее 3,5 т, поэтому действие знака на него не распространяется, а значит водитель машины может смело поворачивать, налево или направо (траектории А, В)

Следующий знак 4.11 "Движение легковых автомобилей" разрешает движение только легковых автомобилей, автобусов, мотоциклов, маршрутных транспортных средств и грузовых автомобилей, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3,5 т.

Таким образом этот знак не запрещает водителю грузовика двигаться по траектории Б.

Правильный ответ

№3

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
