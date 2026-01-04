Відео
Головна Авто Хитрий тест ПДР — що дозволено вантажівці

Хитрий тест ПДР — що дозволено вантажівці

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 12:30
Тест ПДР: лише 36% водіїв відповіли правильно — куди може їхати вантажівка?
Траєкторії руху вантажівки на перехресті: А, Б чи В? Малюнок: "Україна за кермом"

Задача на знання заборонних та наказових дорожніх знаків. За якими траєкторіями може продовжити рух водій невеликої вантажівки у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала "Україна за кермом".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. За траєкторією Б.
  2. З траєкторіями А та В.
  3. За будь-якою траєкторією.

Розбір задачі

Тест з ПДР: як правильно прочитати заборонний та наказовий дорожні знаки?

Щоб правильно розвʼязати задачу, потрібно уважно прочитати дорожні знаки, які встановлені на зображеній ділянці.

Знак 3.3 "Рух вантажних автомобілів заборонено" разом з табличкою 7.3.3 "Напрямок дії" забороняють рух вантажних автомобілів та складів транспортних засобів з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т, а також тракторів, самохідних машин і механізмів.

Легка міська вантажівка типу ISUZU зазвичай важить менш як 3,5 т, тому дія знаку на неї не поширюється, а отже водій машини може сміливо повертати, ліворуч або праворуч (траєкторії А, В) 

Наступний знак 4.11 "Рух легкових автомобілів" дозволяє рух лише легкових автомобілів, автобусів, мотоциклів, маршрутних транспортних засобів та вантажних автомобілів, дозволена максимальна маса яких не перевищує 3,5 т.

Таким чином цей знак не забороняє водію вантажівки рухатися траєкторією Б.

Правильна відповідь

№3

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
