Хитрый тест ПДД: чем отличаются эти знаки

Хитрый тест ПДД: чем отличаются эти знаки

Дата публикации 7 мая 2026 20:40
Дорожные знаки. Рисунок: Exist.ua

Задача на знание требований дорожных знаков. Перед вами знаки 4.17 и 4.18. Какой из них будет установлен на дорожке для движения пешеходов и велосипедистов, которые прилегают друг к другу?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на Exist.ua.

Варианты ответа

  1. Знак 1
  2. Знак 2

Разбор задачи

Знак 1: 4.17 "Дорожка для пешеходов и велосипедистов" применяется для обозначения дорожек, предназначенных только для движения пешеходов и велосипедистов. Разрешается движение со скоростью пешехода лицам, которые движутся в колесных креслах.

Знак 2: 4.18 "Смежные пешеходная и велосипедная дорожки" применяется для обозначения дорожек, предназначенных только для движения пешеходов, велосипедистов соответственно по пешеходной, велосипедной дорожках, которые прилегают друг к другу, но разграничены разметкой 1.1 (узкая сплошная линия) или цветом покрытия.

Правильный ответ №2

Валентин Бандура - Редактор
Валентин Бандура
