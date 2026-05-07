Хитрый тест ПДД: чем отличаются эти знаки

Дорожные знаки.

Задача на знание требований дорожных знаков. Перед вами знаки 4.17 и 4.18. Какой из них будет установлен на дорожке для движения пешеходов и велосипедистов, которые прилегают друг к другу?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на Exist.ua.

Варианты ответа

Знак 1 Знак 2

Разбор задачи

Знак 1 : 4.17 "Дорожка для пешеходов и велосипедистов" применяется для обозначения дорожек, предназначенных только для движения пешеходов и велосипедистов. Разрешается движение со скоростью пешехода лицам, которые движутся в колесных креслах.

Знак 2 : 4.18 "Смежные пешеходная и велосипедная дорожки" применяется для обозначения дорожек, предназначенных только для движения пешеходов, велосипедистов соответственно по пешеходной, велосипедной дорожках, которые прилегают друг к другу, но разграничены разметкой 1.1 (узкая сплошная линия) или цветом покрытия.

Правильный ответ №2

