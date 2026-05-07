Хитрий тест ПДР: чим відрізняються ці знаки

Дата публікації: 7 травня 2026 20:40
Дорожні знаки. Малюнок: Exist.ua

Задача на знання вимог дорожніх знаків. Перед вами знаки 4.17 та 4.18. Який з них буде встановлено на доріжці для руху пішоходів та велосипедистів, які прилягають одна до одної?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на Exist.ua.

Варіанти відповіді

  1. Знак 1
  2. Знак 2

Розбір задачі

Знак 1: 4.17 "Доріжка для пішоходів і велосипедистів" застосовується для позначення доріжок, призначених тільки для руху пішоходів і велосипедистів. Дозволяється рух зі швидкістю пішохода особам, які рухаються в колісних кріслах.

Знак 2: 4.18 "Суміжні пішохідна та велосипедна доріжки" застосовується для позначення доріжок, призначених тільки для руху пішоходів, велосипедистів відповідно по пішохідній, велосипедній доріжках, які прилягають одна до одної, але розмежовані розміткою 1.1 (вузька суцільна лінія) або кольором покриття.

Правильна відповідь №2

Валентин Бандура - Редактор
Валентин Бандура
