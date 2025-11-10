Тест по ПДД: где можно повернуть направо

Как можно? Рисунок: auto-swiat.pl

Задача на знание дорожных знаков. В каком месте может повернуть направо водитель белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил Auto Swiat.

Варианты ответа

На повороте №1 На повороте №2 На обоих поворотах разрешено. На обоих поворотах запрещено.

Разбор задачи

На первом повороте направо установлен знак 3.21 "Въезд запрещен", название которого говорит само за себя. Также на перекрестке есть знак 3.22 "Поворот направо запрещен", который не разрешает движение в указанном направлении.

Действие этого знака распространяется только на перекресток проезжих частей и другие места, перед которыми установлен знак. Таким образом действие запрещающего знака не распространяется на второй поворот направо.

Правильный ответ

№2

