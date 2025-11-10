Тест з ПДР: де можна повернути праворуч

Як можна? Малюнок: auto-swiat.pl

Задача на знання дорожніх знаків. В якому місці може повернути праворуч водій білого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував Auto Swiat.

Варіанти відповіді

На повороті №1 На повороті №2 На обох поворотах дозволено. На обох поворотах заборонено.

Розбір задачі

На першому повороті праворуч встановлено знак 3.21 "В'їзд заборонено", назва якого говорить сама за себе. Також на перехресті є знак 3.22 "Поворот праворуч заборонено", який не дозволяє рух у вказаному напрямку.

Дія цього знаку поширюється лише на перехрещення проїзних частин та інші місця, перед якими встановлено знак. Таким чином дія заборонного знаку не поширюється на другий поворот праворуч.

Правильна відповідь

№2

