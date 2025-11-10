Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Хитрий тест з ПДР — де можна повернути праворуч

Хитрий тест з ПДР — де можна повернути праворуч

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 19:45
Оновлено: 17:44
Тест з ПДР: де можна повернути праворуч
Як можна? Малюнок: auto-swiat.pl

Задача на знання дорожніх знаків. В якому місці може повернути праворуч водій білого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував Auto Swiat.

Реклама
Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. На повороті №1
  2. На повороті №2
  3. На обох поворотах дозволено.
  4. На обох поворотах заборонено.

Розбір задачі

На першому повороті праворуч встановлено знак 3.21 "В'їзд заборонено", назва якого говорить сама за себе. Також на перехресті є знак 3.22 "Поворот праворуч заборонено", який не дозволяє рух у вказаному напрямку.

Дія цього знаку поширюється лише на перехрещення проїзних частин та інші місця, перед якими встановлено знак. Таким чином дія заборонного знаку не поширюється на другий поворот праворуч.

Тест з ПДР: в якому місці можна повернути праворуч?

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації