Главная Авто Хитрый тест ПДД — выберите разрешенное направление движения

Хитрый тест ПДД — выберите разрешенное направление движения

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 11:45
обновлено: 09:48
Тест ПДД для умных водителей: выберите разрешенное направление движения
Куда можно? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков и по темам о начале движения и изменении его направления и о расположении транспортных средств на дороге. Какие траектории разрешены для дальнейшего движения водителю красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Направление А.
  2. Направления Б и В.
  3. Направление В.
  4. Направление Б.
  5. Направления А и В.
  6. Все направления разрешены.

Разбор задачи

Тест з ПДП: яка траєкторія руху дозволена?

На перекрестке водителю красного автомобиля предлагаются три направления для дальнейшего движения: прямо (А), поворот налево (Б) и разворот (В).

Водитель видит перед собой знак 5.4 "Конец дороги для автомобилей", который лишь обозначает окончание дороги для автомобилей, где действуют определенные требования. Но этот знак не запрещает движение легковых автомобилей ни в одном из направлений.

Водитель находится в левой полосе, поэтому ничего не запрещает ему повернуть налево или развернуться.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

Также водитель правильно перестраивается в правую полосу, если собирается ехать прямо.

Читаем пункт 11.2 ПДД:

"На дорогах, имеющих две и более полос для движения в одном направлении, нерельсовые транспортные средства должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, кроме случаев, когда выполняется опережение, объезд или перестроение перед поворотом налево или разворотом".

Правильный ответ

№6

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

