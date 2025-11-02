Відео
Головна Авто Хитрий тест ПДР — оберіть дозволений напрямок руху

Хитрий тест ПДР — оберіть дозволений напрямок руху

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 11:45
Оновлено: 09:48
Тест ПДР для розумних водіїв: оберіть дозволений напрямок руху
Куди можна? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків та з тем про початок руху та зміну його напрямку та про розташування транспортних засобів на дорозі. Які траєкторії дозволені для подальшого руху водієві червоного автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Напрямок А.
  2. Напрямки Б та В.
  3. Напрямок В.
  4. Напрямок Б.
  5. Напрямки А та В.
  6. Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

Тест з ПДП: яка траєкторія руху дозволена?

На перехресті водієві червоного автомобіля пропонуються три напрямки для подальшого руху: прямо (А), поворот ліворуч (Б) та розворот (В).

Водій бачить перед собою знак 5.4 "Кінець дороги для автомобілів", який лише позначає закінчення дороги для автомобілів, де діють певні вимоги. Але цей знак не забороняє рух легкових автомобілів у жодному з напрямків.

Водій знаходиться у лівій смузі, тому нічого не забороняє йому повернути ліворуч або розвернутися.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".

Також водій правильно перестроюється у праву смугу, якщо збирається їхати прямо.

Читаємо пункт 11.2 ПДР:

"На дорогах, які мають дві і більше смуг для руху в одному напрямку, нерейкові транспортні засоби повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується випередження, об’їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом".

Правильна відповідь

№6

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
