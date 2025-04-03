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Хитрый тест ПДД — куда может продолжить движение серое авто

3 апреля 2025 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Коварный тест ПДД — куда можно продолжить движение водитель серого авто
Куда можно? Рисунок: Exist.ua
Валентин Бандура - Редактор

Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменение его направления. Куда может продолжить движение водитель серого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил Exist.ua

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Варианты ответа

  1. Все траектории разрешены.
  2. Все траектории запрещены.
  3. В.
  4. В и Г.
  5. А, Б и В.
  6. А и Б.

Разбор задачи

На перекрестке водителю серого автомобиля предложены для продолжения движения четыре направления: разворот, поворот налево, проезд прямо и поворот направо.

На перекрестке установлены знаки 2.3 "Главная дорога" и 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением".

Рассмотрим все траектории отдельно. Прежде всего ничего не запрещает и не мешает водителю проехать прямо (В).

Развернуться (А) и повернуть направо (Б) водитель не может, ведь находится на крайней правой полосе.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

Перед поворотом направо (Г) водителю следовало обратить внимание на знак 5.7.2 "Выезд на дорогу с односторонним движением", который указывает направление движения на перекрещиваемой дороге, где организовано одностороннее движение. Движение транспортных средств по этой дороге или проезжей части разрешается только в направлении указанном стрелкой.

Читаем пункт 10.5 ПДД:

"Поворот необходимо выполнять так, чтобы при выезде с перекрестка проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения".

Повернув направо, водитель окажется на встречной полосе.

Правильный ответ №3

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