Коварный тест ПДД — куда можно продолжить движение водитель серого авто

Хитрый тест ПДД — куда может продолжить движение серое авто
Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменение его направления. Куда может продолжить движение водитель серого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил Exist.ua
Варианты ответа
- Все траектории разрешены.
- Все траектории запрещены.
- В.
- В и Г.
- А, Б и В.
- А и Б.
Разбор задачи
На перекрестке водителю серого автомобиля предложены для продолжения движения четыре направления: разворот, поворот налево, проезд прямо и поворот направо.
На перекрестке установлены знаки 2.3 "Главная дорога" и 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением".
Рассмотрим все траектории отдельно. Прежде всего ничего не запрещает и не мешает водителю проехать прямо (В).
Развернуться (А) и повернуть направо (Б) водитель не может, ведь находится на крайней правой полосе.
Читаем пункт 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".
Перед поворотом направо (Г) водителю следовало обратить внимание на знак 5.7.2 "Выезд на дорогу с односторонним движением", который указывает направление движения на перекрещиваемой дороге, где организовано одностороннее движение. Движение транспортных средств по этой дороге или проезжей части разрешается только в направлении указанном стрелкой.
Читаем пункт 10.5 ПДД:
"Поворот необходимо выполнять так, чтобы при выезде с перекрестка проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения".
Повернув направо, водитель окажется на встречной полосе.
Правильный ответ №3
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