Коварный тест ПДД — куда можно продолжить движение водитель серого авто

Куда можно? Рисунок: Exist.ua

Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменение его направления. Куда может продолжить движение водитель серого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил Exist.ua

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Варианты ответа

Все траектории разрешены. Все траектории запрещены. В. В и Г. А, Б и В. А и Б.

Разбор задачи

На перекрестке водителю серого автомобиля предложены для продолжения движения четыре направления: разворот, поворот налево, проезд прямо и поворот направо.

На перекрестке установлены знаки 2.3 "Главная дорога" и 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением".

Рассмотрим все траектории отдельно. Прежде всего ничего не запрещает и не мешает водителю проехать прямо (В).

Развернуться (А) и повернуть направо (Б) водитель не может, ведь находится на крайней правой полосе.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

Перед поворотом направо (Г) водителю следовало обратить внимание на знак 5.7.2 "Выезд на дорогу с односторонним движением", который указывает направление движения на перекрещиваемой дороге, где организовано одностороннее движение. Движение транспортных средств по этой дороге или проезжей части разрешается только в направлении указанном стрелкой.

Читаем пункт 10.5 ПДД:

"Поворот необходимо выполнять так, чтобы при выезде с перекрестка проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения".

Повернув направо, водитель окажется на встречной полосе.

Правильный ответ №3

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