Підступний тест ПДР — куди можна продовжити рух водій сірого авто

Куди можна? Малюнок: Exist.ua

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Куди може продовжити рух водій сірого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував Exist.ua

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Варіанти відповіді

Всі траєкторії дозволені. Всі траєкторії заборонені. В. В та Г. А, Б та В. А та Б.

Розбір задачі

На перехресті водію сірого автомобіля запропоновані для продовження руху чотири напрями: розворот, поворот ліворуч, проїзд прямо та поворот праворуч.

На перехресті встановлені знаки 2.3 "Головна дорога" та 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом".

Розглянемо усі траєкторії окремо. Насамперед нічого не забороняє та не заважає водію проїхати прямо (В).

Розвернутися (А) та повернути праворуч (Б) водій не може, адже знаходиться на крайній правій смузі.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".

Перед поворотом праворуч (Г) водію слід було звернути увагу на знак 5.7.2 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом", який вказує напрямок руху на перехрещуваній дорозі, де організовано односторонній рух. Рух транспортних засобів по цій дорозі або проїзній частині дозволяється лише у напрямку вказаному стрілкою.

Читаємо пункт 10.5 ПДР:

"Поворот необхідно виконувати так, щоб при виїзді з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху".

Повернувши праворуч, водій опиниться на зустрічній смузі.

Правильна відповідь №3

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