Хитрый тест ПДД на перекрестке — кто из водителей нарушает правила

Кто проедет? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков. Водитель какого из автомобилей может продолжить движение в запланированных направлениях в изображенной на рисунке ситуации?

Задачу предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель грузового автомобиля. Водитель легкового автомобиля. Оба могут продолжить движение. Оба не могут продолжить движение.

Разбор задачи

На перекрестке грузовой автомобиль проезжает прямо, а легковой поворачивает направо.

Над полосой, где находится грузовой автомобиль размещены три знака - 2.3 "Главная дорога", 4.4 "Движение прямо или направо" и 7.5.1 "Вид транспортного средства".

Первый знак предоставляет право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков. Второй позволяет движение только прямо и направо. Третий распространяется на грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой более 3,5 т. Вместе эти знаки позволяют водителю продолжить движение прямо.

Запрещается ли водителю синего легкового автомобиля повернуть направо? Нет. Ведь перед собой он видит знак 5.5 "Дорога с односторонним движением", а не похожий знак круглой формы 4.1 "Движение прямо", как могли спутать неопытные или невнимательные водители.

4.1 "Движение прямо". Фото: autoshkola-navihator.com.ua

Правильный ответ №3

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