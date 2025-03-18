Хитрий тест ПДР на перехресті — хто з водіїв порушує правила

Хто проїде? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків. Водій якого з автомобілів може продовжити рух у запланованих напрямках в зображеній на малюнку ситуації?

Задачу запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій вантажного автомобіля. Водій легкового автомобіля. Обоє можуть продовжити рух. Обоє не можуть продовжити рух.

Розбір задачі

На перехресті вантажний автомобіль проїжджає прямо, а легковий повертає праворуч.

Над смугою, де знаходиться вантажний автомобіль розміщені три знаки — 2.3 "Головна дорога", 4.4 "Рух прямо або праворуч" та 7.5.1 "Вид транспортного засобу".

Перший знак надає право першочергового проїзду нерегульованих перехресть. Другий дозволяє рух лише прямо та праворуч. Третій поширюється на вантажні автомобілі з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т. Разом ці знаки дозволяють водієві продовжити рух прямо.

Чи забороняється водію синього легкового автомобіля повернути праворуч? Ні. Адже перед собою він бачить знак 5.5 "Дорога з одностороннім рухом", а не схожий знак круглої форми 4.1 "Рух прямо", як могли сплутати недосвідчені або неуважні водії.

4.1 "Рух прямо". Фото: autoshkola-navihator.com.ua

Правильна відповідь №3

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