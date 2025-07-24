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Главная Авто Хитрый тест ПДД — кто нарушает правила

Хитрый тест ПДД — кто нарушает правила

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 07:35
Коварный тест ПДД: кто из водителей нарушает правила
Кто нарушитель? Рисунок: Turbo-автожурнал

Задача на знание дорожных знаков. Кто из водителей транспортных средств нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил Turbo-автожурнал

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Варианты ответа

  1. Водитель синего автомобиля.
  2. Тракторист.
  3. Водитель грузовика.
  4. Все водители нарушают правила.
  5. Ни один из водителей не нарушает правила

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто з водіїв порушує правила?

На участке дороги тракторист и водитель грузовика проезжают прямо, а водитель синей легковушки еще думает: повернуть налево или развернуться.

На дороге установлен знак 5.1 "Автомагистраль", который применяется для обозначения дорог, с установленными режимами движения согласно разделу 27 ПДД "Движение по автомагистралям и дорогам для автомобилей".

Действительно, пункт 27.2 ПДД запрещает на автомагистралях движение тракторов и разворот и въезд в технологические разрывы разделительной полосы. Но всего этого здесь нет.

Обратите внимание на табличку 7.1.1 "Расстояние до объекта". То есть до автомагистрали ехать еще целый километр, а потому ни один из водителей правила не нарушает.

Правильный ответ

№5

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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