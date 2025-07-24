Коварный тест ПДД: кто из водителей нарушает правила

Хитрый тест ПДД — кто нарушает правила
Задача на знание дорожных знаков. Кто из водителей транспортных средств нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил Turbo-автожурнал
Варианты ответа
- Водитель синего автомобиля.
- Тракторист.
- Водитель грузовика.
- Все водители нарушают правила.
- Ни один из водителей не нарушает правила
Разбор задачи
На участке дороги тракторист и водитель грузовика проезжают прямо, а водитель синей легковушки еще думает: повернуть налево или развернуться.
На дороге установлен знак 5.1 "Автомагистраль", который применяется для обозначения дорог, с установленными режимами движения согласно разделу 27 ПДД "Движение по автомагистралям и дорогам для автомобилей".
Действительно, пункт 27.2 ПДД запрещает на автомагистралях движение тракторов и разворот и въезд в технологические разрывы разделительной полосы. Но всего этого здесь нет.
Обратите внимание на табличку 7.1.1 "Расстояние до объекта". То есть до автомагистрали ехать еще целый километр, а потому ни один из водителей правила не нарушает.
Правильный ответ
№5
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