Підступний тест ПДР: хто з водіїв порушує правила

Хитрий тест ПДР — хто порушує правила
Задача на знання дорожніх знаків. Хто з водіїв транспортних засобів порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував Turbo-автожурнал
Варіанти відповіді
- Водій синього автомобіля.
- Тракторист.
- Водій вантажівки.
- Усі водії порушують правила.
- Жоден з водіїв не порушує правила
Розбір задачі
На ділянці дороги тракторист та водій вантажівки проїжджають прямо, а водій синього легковика ще думає: повернути ліворуч чи розвернутися.
На дорозі встановлено знак 5.1 "Автомагістраль", який застосовується для позначення доріг, на яких встановлено відповідні режими руху згідно з розділом 27 ПДР "Рух по автомагістралях і дорогах для автомобілів".
Дійсно, пункт 27.2 ПДР забороняє на автомагістралях рух тракторів та розворот і в’їзд у технологічні розриви розділювальної смуги. Але всього цього тут немає.
Зверніть увагу на табличку 7.1.1 "Відстань до об’єкта". Тобто до автомагістралі їхати ще цілий кілометр, а тому жоден з водіїв правила не порушує.
Правильна відповідь
№5
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