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Головна Авто Хитрий тест ПДР — хто порушує правила

Хитрий тест ПДР — хто порушує правила

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 07:35
Підступний тест ПДР: хто з водіїв порушує правила
Хто порушник? Малюнок: Turbo-автожурнал

Задача на знання дорожніх знаків. Хто з водіїв транспортних засобів порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував Turbo-автожурнал

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Варіанти відповіді

  1. Водій синього автомобіля.
  2. Тракторист.
  3. Водій вантажівки.
  4. Усі водії порушують правила.
  5. Жоден з водіїв не порушує правила

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто з водіїв порушує правила?

На ділянці дороги тракторист та водій вантажівки проїжджають прямо, а водій синього легковика ще думає: повернути ліворуч чи розвернутися.

На дорозі встановлено знак 5.1 "Автомагістраль", який застосовується для позначення доріг, на яких встановлено відповідні режими руху згідно з розділом 27 ПДР "Рух по автомагістралях і дорогах для автомобілів".

Дійсно, пункт 27.2 ПДР забороняє на автомагістралях рух тракторів та розворот і в’їзд у технологічні розриви розділювальної смуги. Але всього цього тут немає.

Зверніть увагу на табличку 7.1.1 "Відстань до об’єкта". Тобто до автомагістралі їхати ще цілий кілометр, а тому жоден з водіїв правила не порушує.

Правильна відповідь

№5

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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