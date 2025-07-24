Підступний тест ПДР: хто з водіїв порушує правила

Хто порушник? Малюнок: Turbo-автожурнал

Задача на знання дорожніх знаків. Хто з водіїв транспортних засобів порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував Turbo-автожурнал

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Варіанти відповіді

Водій синього автомобіля. Тракторист. Водій вантажівки. Усі водії порушують правила. Жоден з водіїв не порушує правила

Розбір задачі

На ділянці дороги тракторист та водій вантажівки проїжджають прямо, а водій синього легковика ще думає: повернути ліворуч чи розвернутися.

На дорозі встановлено знак 5.1 "Автомагістраль", який застосовується для позначення доріг, на яких встановлено відповідні режими руху згідно з розділом 27 ПДР "Рух по автомагістралях і дорогах для автомобілів".

Дійсно, пункт 27.2 ПДР забороняє на автомагістралях рух тракторів та розворот і в’їзд у технологічні розриви розділювальної смуги. Але всього цього тут немає.

Зверніть увагу на табличку 7.1.1 "Відстань до об’єкта". Тобто до автомагістралі їхати ще цілий кілометр, а тому жоден з водіїв правила не порушує.

Правильна відповідь

№5

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