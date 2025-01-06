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Хитрый ПДД тест — какие направления движения запрещены

6 января 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Непростой тест по ПДД — какие направления движения запрещены
Куда разрешен проезд? Рисунок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Тест на знание дорожных знаков и по теме расположения транспортных средств на дороге. Какие направления для продолжения движения разрешены водителю красной машины в изображенной на рисунке ситуации?

Задачу предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответов

  1. Направление В.
  2. Направления В и А.
  3. Направления В и Б.
  4. Направления А и Б.
  5. Направление А.
  6. Все направления разрешены.

Разбор задачи

Тест по ПДД: куда разрешен проезд?

На участке дороги водителю красного автомобиля предлагаются три варианта для дальнейшего движения: проезд прямо (А), поворот налево (Б) и разворот (В).

На дороге установлен знак 5.29 "Место для разворота". Он обозначает место для разворота транспортных средств, при этом этот знак запрещает поворот налево.

Дорожный знак 5.29 "Место для разворота".

Таким образом проехать по направлению Б, то есть повернуть налево, водитель красного автомобиля не может. А направление В (разворот) разрешается.

Чтобы определить, разрешено ли красной машине движение прямо (А), нужно обратить внимание на то, сколько полос для движения в каждом направлении имеет дорога. А также, в какой полосе водитель продолжает двигаться прямо.

Читаем пункт 11.2 ПДД:

"На дорогах, которые имеют две и более полосы для движения в одном направлении, выезд на крайнюю левую полосу для движения в этом же направлении разрешается, если правые заняты, а также для поворота налево, разворота или для остановки, или стоянки на левой стороне дороги с односторонним движением в населенных пунктах, когда это не противоречит правилам остановки (стоянки)".

Водитель намерен продолжать движение прямо в крайней левой полосе, когда другие полосы абсолютно свободны, а значит будет нарушать ПДД.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали интересные задачи по теме расположения транспортных средств на дороге:

 

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

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