Непростий тест з ПДР — які напрямки руху заборонені

Куди дозволений проїзд? Малюнок: "За! Правилами".

Тест на знання дорожніх знаків та з теми розташування транспортних засобів на дорозі. Які напрямки для продовження руху дозволені водієві червоної машини в зображеній на малюнку ситуації?

Задачу запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповідей

Напрямок В. Напрямки В та А. Напрямки В та Б. Напрямки А та Б. Напрямок А. Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

На ділянці дороги водієві червоного автомобіля пропонуються три варіанти для подальшого руху: проїзд прямо (А), поворот ліворуч (Б) та розворот (В).

На дорозі встановлений знак 5.29 "Місце для розвороту". Він позначає місце для розвороту транспортних засобів, при цьому цей знак забороняє поворот ліворуч.

Таким чином проїхати за напрямком Б, тобто повернути ліворуч, водій червоного автомобіля не може. А напрямок В (розворот) є дозволеним.

Щоб визначити, чи дозволений червоній машині рух прямо (А), потрібно звернути увагу на те, скільки смуг для руху в кожному напрямку має дорога. А також, в якій смузі водій продовжує рухатися прямо.

Читаємо пункт 11.2 ПДР:

"На дорогах, які мають дві та більше смуги для руху в одному напрямку, виїзд на крайню ліву смугу для руху в цьому ж напрямку дозволяється, якщо праві зайняті, а також для повороту ліворуч, розвороту або для зупинки чи стоянки на лівому боці дороги з одностороннім рухом у населених пунктах, коли це не суперечить правилам зупинки (стоянки)".

Водій має намір продовжувати рух прямо у крайній лівій смузі, коли інші смуги є абсолютно вільними, а значить буде порушувати ПДР.

Правильна відповідь №1

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