Каверзный тест ПДД: разрешен ли обгон на участке дороги
Задача на тему про обгон. На участке дороги водитель голубого автомобиля намеревается обогнать зеленую машину. Разрешено ли ему выполнить этот маневр в ситуации, изображенной на рисунке?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "Керманич".
Варианты ответа
- Разрешено.
- Разрешено, если скорость впереди идущего автомобиля менее 30 км/ч.
- Разрешено, если обгон будет завершен до перекрестка.
- Условия указаны в ответах 2 и 3.
- Запрещено.
Разбор задачи
Водитель голубого авто планирует обогнать зеленый автомобиль за пределами населенного пункта.
На дороге нанесена прерывистая линия разметки 1.5, а впереди расположено перекресток со второстепенной дорогой, о чем предупреждает знак 1.23.2 "Примыкание второстепенной дороги с левой стороны".
Согласно пункту 14.6 (а) ПДД, обгон категорически запрещен непосредственно на перекрестке. При этом правила не запрещают начинать и выполнять обгон до перекрестка, если водитель гарантированно успеет завершить маневр и вернуться на свою полосу движения до начала перекрестка.
Ограничение скорости попутного автомобиля менее 30 км/ч касается только единичных транспортных средств в зоне действия знака 3.25 "Обгон запрещен", которого на этом участке дороги нет.
Правильный ответ №3
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