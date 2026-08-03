Хитрый тест ПДД: может ли водитель выполнить разворот

Траектории разворота автомобиля. Рисунок: За! Правилами

Задания на знание требований временных запрещающих дорожных знаков, а также по теме о начале движения и изменении его направления. Водителю автомобиля предложены две траектории разворота: перед перекрестком и в его пределах. Какая из них разрешена в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Только траектория А. Только траектория Б. Обе траектории разрешены. Обе траектории запрещены.

Разбор задачи

Водитель красного автомобиля намерен выполнить разворот. На перекрестке установлен временный дорожный знак 3.23 "Поворот налево запрещен" на желтом фоне.

В соответствии с разделом 33 ПДД, этот знак запрещает поворот налево, но разрешает разворот. Следовательно, маневр по траектории Б в пределах перекрестка является законным.

Что касается траектории А, согласно пункту 10.7 ПДД, в перечне мест, где разворот запрещен (мосты, путепроводы, железнодорожные переезды, видимость менее 100 м и т. п.), участок дороги перед перекрестком отсутствует.

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Прерывистая линия дорожной разметки 1.5 также разрешает выполнение маневра. Поэтому разворот по траектории А также не запрещен.

Правильный ответ №3

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