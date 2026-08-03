Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Каверзный тест ПДД о развороте, в котором ошибаются 54%

Каверзный тест ПДД о развороте, в котором ошибаются 54%

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2026 20:40
Хитрый тест ПДД: может ли водитель выполнить разворот
Траектории разворота автомобиля. Рисунок: За! Правилами

Задания на знание требований временных запрещающих дорожных знаков, а также по теме о начале движения и изменении его направления. Водителю автомобиля предложены две траектории разворота: перед перекрестком и в его пределах. Какая из них разрешена в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Только траектория А.
  2. Только траектория Б.
  3. Обе траектории разрешены.
  4. Обе траектории запрещены.

Разбор задачи

Водитель красного автомобиля намерен выполнить разворот. На перекрестке установлен временный дорожный знак 3.23 "Поворот налево запрещен" на желтом фоне.

В соответствии с разделом 33 ПДД, этот знак запрещает поворот налево, но разрешает разворот. Следовательно, маневр по траектории Б в пределах перекрестка является законным.

Что касается траектории А, согласно пункту 10.7 ПДД, в перечне мест, где разворот запрещен (мосты, путепроводы, железнодорожные переезды, видимость менее 100 м и т. п.), участок дороги перед перекрестком отсутствует.

Читайте также:

Прерывистая линия дорожной разметки 1.5 также разрешает выполнение маневра. Поэтому разворот по траектории А также не запрещен.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации