Хитрий тест ПДР: чи може водій виконати розворот

Траєкторії розвороту авто. Малюнок: За! Правилами

Завдання на знання вимог тимчасових заборонних дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водію автомобіля запропоновано дві траєкторії розвороту: перед перехрестям та у його межах. Яка з них дозволена у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Лише траєкторія А. Лише траєкторія Б. Обидві траєкторії дозволені. Обидві траєкторії заборонені.

Розбір задачі

Водій червоного автомобіля має намір виконати розворот. На перехресті встановлено тимчасовий дорожній знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено" на жовтому тлі.

Відповідно до розділу 33 ПДР, цей знак забороняє поворот ліворуч, але дозволяє розворот. Отже, маневр за траєкторією Б у межах перехрестя законний.

Щодо траєкторії А, згідно з пунктом 10.7 ПДР, у переліку місць, де розворот заборонений (мости, шляхопроводи, залізничні переїзди, видимість менш як 100 м тощо), ділянка дороги перед перехрестям відсутня.

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Переривчаста лінія дорожньої розмітки 1.5 також дозволяє виконання маневру. Тому розворот за траєкторією А також не заборонений.

Правильна відповідь №3

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