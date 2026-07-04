Каверзный тест ПДД: какие траектории движения разрешены водителю
Задача по теме о расположении транспортных средств на дороге. Водителю красного автомобиля предложены три траектории для дальнейшего движения: поворот налево (Б) и разворот (В) с трамвайных путей, а также поворот налево с крайней левой полосы (А). Какими из них он имеет право воспользоваться в ситуации, изображенной на рисунке?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Только направление А.
- Направления Б и В.
- Направления А и В.
- Направления А и Б.
- Все варианты допустимы.
Разбор задачи
Согласно пункту 11.8 ПДД, по трамвайным путям попутного направления, расположенным на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, разрешено движение, поворот налево и разворот.
Если перед перекрестком нет знаков 5.16 "Направления движения по полосам", 5.18 "Направление движения по полосе" или разметки 1.18, поворот налево и разворот должны выполняться именно с трамвайных путей попутного направления. Понятно, что маневр не должен создавать препятствий для движения трамвая.
Следовательно, в изображенной ситуации допустимы траектории Б и В. Направление А запрещено.
Правильный ответ №2
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