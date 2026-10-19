Траектории движения автомобиля на перекрестке. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований информационно-указательных дорожных знаков, а также по теме о начале движения и изменении его направления. На Т-образном перекрестке водителю желтого автомобиля предложены следующие направления: направо, налево и разворот. Куда он может проехать в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Направо. Налево. Направо и налево. Направо и разворот. Разворот. Налево и разворот.

Разбор задачи

На перекрестке установлены дорожные знаки 2.1 "Уступить дорогу" и 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением".

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Знак 2.1 не поможет решить эту задачу, ведь вопрос не о порядке проезда перекрестка транспортными средствами.

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Знак 5.7.1 сообщает, что на пересекаемой дороге движение осуществляется только в одном направлении (вправо). Соответственно, проезд налево запрещен, ведь в таком случае водитель окажется на встречной полосе.

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Однако этот знак не запрещает разворот, если он будет выполняться в пределах перекрестка.

Направо водителю поворачивать нельзя, поскольку он находится на левой полосе. Согласно пункту 10.4 ПДД, перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или перед разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении.

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Правильный ответ №5