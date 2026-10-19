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Главная Авто Каверзный тест ПДД: какая траектория движения разрешена водителю

Каверзный тест ПДД: какая траектория движения разрешена водителю

Ua ru
19 октября 2026 20:40
Тест ПДД, в котором многие ошибаются: какие направления движения разрешены За! Правилами
Траектории движения автомобиля на перекрестке. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований информационно-указательных дорожных знаков, а также по теме о начале движения и изменении его направления. На Т-образном перекрестке водителю желтого автомобиля предложены следующие направления: направо, налево и разворот. Куда он может проехать в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Направо.
  2. Налево.
  3. Направо и налево.
  4. Направо и разворот.
  5. Разворот.
  6. Налево и разворот.

Разбор задачи

Тест ПДР: куди можна їхати

На перекрестке установлены дорожные знаки 2.1 "Уступить дорогу" и 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением".

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Знак 2.1 не поможет решить эту задачу, ведь вопрос не о порядке проезда перекрестка транспортными средствами.

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Знак 5.7.1 сообщает, что на пересекаемой дороге движение осуществляется только в одном направлении (вправо). Соответственно, проезд налево запрещен, ведь в таком случае водитель окажется на встречной полосе.

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Однако этот знак не запрещает разворот, если он будет выполняться в пределах перекрестка.

Направо водителю поворачивать нельзя, поскольку он находится на левой полосе. Согласно пункту 10.4 ПДД, перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или перед разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении.

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Правильный ответ №5

авто автомобиль ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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