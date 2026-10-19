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Головна Авто Каверзний тест ПДР: яка траєкторія дозволена водієві

Каверзний тест ПДР: яка траєкторія дозволена водієві

Ua ru
19 жовтня 2026 20:40
Тест ПДР, де багато помиляються: які напрямки руху дозволені За! Правилами
Траєкторії руху авто на перехресті. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог інформаційно-вказівних дорожніх знаків, а також з теми про початок руху та зміну його напрямку. На Т-образному перехресті водієві жовтого автомобіля запропоновані наступні напрямки: праворуч, ліворуч та розворот. Куди він може проїхати у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Праворуч.
  2. Ліворуч.
  3. Праворуч та ліворуч.
  4. Праворуч та розворот.
  5. Розворот.
  6. Ліворуч та розворот.

Розбір задачі

Тест ПДР: куди можна їхати

На перехресті встановлені дорожні знаки 2.1 "Дати дорогу" та 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом".

Знак 2.1 не допоможе розв’язати цю задачу, адже питання не у порядку проїзду перехрестя транспортними засобами.

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Знак 5.7.1 інформує, що на перехрещуваній дорозі рух здійснюється лише в одному напрямку (праворуч). Відповідно, ліворуч проїхати забороняється, адже у такому разі водій опиниться на зустрічній смузі.

Але цим знаком не забороняється розворот, якщо він виконуватиметься в межах перехрестя.

Праворуч водієві повертати не можна, позаяк він перебуває на лівій смузі. Згідно з пунктом 10.4 ПДР, перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема у напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку.

Правильна відповідь №5

авто автомобіль ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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