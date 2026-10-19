Каверзний тест ПДР: яка траєкторія дозволена водієві
Задача на знання вимог інформаційно-вказівних дорожніх знаків, а також з теми про початок руху та зміну його напрямку. На Т-образному перехресті водієві жовтого автомобіля запропоновані наступні напрямки: праворуч, ліворуч та розворот. Куди він може проїхати у зображеній на малюнку ситуації?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Праворуч.
- Ліворуч.
- Праворуч та ліворуч.
- Праворуч та розворот.
- Розворот.
- Ліворуч та розворот.
Розбір задачі
На перехресті встановлені дорожні знаки 2.1 "Дати дорогу" та 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом".
Знак 2.1 не допоможе розв’язати цю задачу, адже питання не у порядку проїзду перехрестя транспортними засобами.
Знак 5.7.1 інформує, що на перехрещуваній дорозі рух здійснюється лише в одному напрямку (праворуч). Відповідно, ліворуч проїхати забороняється, адже у такому разі водій опиниться на зустрічній смузі.
Але цим знаком не забороняється розворот, якщо він виконуватиметься в межах перехрестя.
Праворуч водієві повертати не можна, позаяк він перебуває на лівій смузі. Згідно з пунктом 10.4 ПДР, перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема у напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку.