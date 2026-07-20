Какую максимальную скорость выдерживают автомобильные шины

Кроссовер на скорости. Фото: netcarshow.com

Игорь Саджа Редактор, ведущий эксперт "Авто"

Современные автомобильные шины прошли долгий путь развития и стали высокотехнологичным продуктом. Сегодня на рынке представлено множество типов протекторов и моделей, включая всепогодные варианты для сложных условий. Каждая шина имеет два важнейших параметра: индекс нагрузки и индекс скорости. Первый определяет максимальный вес, выдерживаемый колесом, а второй указывает на предельную скорость, при которой шина не деформируется и не взрывается.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Jalopnik.

Скрытые различия

Водителям стоит проявлять бдительность при покупке шин, поскольку покрышки одного и того же размера могут иметь совершенно разный индекс скорости. Например, одна модель известного бренда размера 215/55/R17 имеет маркировку H, что позволяет развивать скорость до 209 км/ч. Другая похожая шина того же производителя в аналогичном размере имеет индекс V, рассчитанный на скорость до 240 км/ч. При этом обе модели имеют одинаковый индекс нагрузки, равный 670 кг.

Показатель скорости влияет не только на разгонный потенциал автомобиля. Шины с более высоким индексом скорости обеспечивают лучшее сцепление с дорогой и более эффективное торможение, хотя и изнашиваются значительно быстрее. Более низкий индекс скорости гарантирует мягкость хода, больший комфорт в салоне и длительный срок службы протектора.

Поиск маркировки

Узнать индекс нагрузки и скоростной лимит можно на боковине любой шины, где эти параметры всегда указаны рядом. Также рекомендованные заводом характеристики обычно приведены в инструкции к автомобилю или на специальной табличке на дверной стойке водителя.

Например, надпись на колесе P215/55/R17 99W содержит полную информацию о шине для легкового автомобиля. Цифра 215 обозначает ширину в миллиметрах, 55 указывает на профиль, составляющий 55% от ширины, а буква R означает радиальную конструкцию для 17-дюймового диска. Последние обозначения 99 и W являются индексами нагрузки и скорости. Цифра 99 означает способность выдержать 775 кг, а буква W позволяет разгоняться до 270 км/ч.

Индексы нагрузки (на одно колесо)

82 — 475 кг

85 — 515 кг

88 — 560 кг

91 — 615 кг

92 — 630 кг

94 — 670 кг

95 — 690 кг

98 — 750 кг

99 — 775 кг

100 — 800 кг

103 — 875 кг

Индексы скорости

Q — до 160 км/ч

R — до 170 км/ч

S — до 180 км/ч

T — до 190 км/ч

H — до 210 км/ч

V — до 240 км/ч

W — до 270 км/ч

Y — до 300 км/ч

Когда в начале 1970-х годов была введена буквенная система, большинство шин имели простые индексы для скоростей 180, 190 и 210 км/ч. Сегодня для мощных автомобилей выпускают шины с маркировкой V, Z, W и Y. Обозначение букв ZR в названии модели указывает на то, что шина адаптирована для движения со скоростью свыше 240 км/ч.

Ранее Новини.LIVE писали, зачем и как обкатывать шины автомобиля. Установка нового комплекта автомобильных шин требует соблюдения правил эксплуатации на начальном этапе.

Также читайте, когда имеет смысл накачивать колеса автомобиля азотом. Стоит разобраться, имеют ли подобные затраты реальный практический смысл при ежедневных поездках в городском цикле.