Какую максимальную скорость выдерживают автомобильные шины
Современные автомобильные шины прошли долгий путь развития и стали высокотехнологичным продуктом. Сегодня на рынке представлено множество типов протекторов и моделей, включая всепогодные варианты для сложных условий. Каждая шина имеет два важнейших параметра: индекс нагрузки и индекс скорости. Первый определяет максимальный вес, выдерживаемый колесом, а второй указывает на предельную скорость, при которой шина не деформируется и не взрывается.
Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Jalopnik.
Скрытые различия
Водителям стоит проявлять бдительность при покупке шин, поскольку покрышки одного и того же размера могут иметь совершенно разный индекс скорости. Например, одна модель известного бренда размера 215/55/R17 имеет маркировку H, что позволяет развивать скорость до 209 км/ч. Другая похожая шина того же производителя в аналогичном размере имеет индекс V, рассчитанный на скорость до 240 км/ч. При этом обе модели имеют одинаковый индекс нагрузки, равный 670 кг.
Показатель скорости влияет не только на разгонный потенциал автомобиля. Шины с более высоким индексом скорости обеспечивают лучшее сцепление с дорогой и более эффективное торможение, хотя и изнашиваются значительно быстрее. Более низкий индекс скорости гарантирует мягкость хода, больший комфорт в салоне и длительный срок службы протектора.
Поиск маркировки
Узнать индекс нагрузки и скоростной лимит можно на боковине любой шины, где эти параметры всегда указаны рядом. Также рекомендованные заводом характеристики обычно приведены в инструкции к автомобилю или на специальной табличке на дверной стойке водителя.
Например, надпись на колесе P215/55/R17 99W содержит полную информацию о шине для легкового автомобиля. Цифра 215 обозначает ширину в миллиметрах, 55 указывает на профиль, составляющий 55% от ширины, а буква R означает радиальную конструкцию для 17-дюймового диска. Последние обозначения 99 и W являются индексами нагрузки и скорости. Цифра 99 означает способность выдержать 775 кг, а буква W позволяет разгоняться до 270 км/ч.
Индексы нагрузки (на одно колесо)
- 82 — 475 кг
- 85 — 515 кг
- 88 — 560 кг
- 91 — 615 кг
- 92 — 630 кг
- 94 — 670 кг
- 95 — 690 кг
- 98 — 750 кг
- 99 — 775 кг
- 100 — 800 кг
- 103 — 875 кг
Индексы скорости
- Q — до 160 км/ч
- R — до 170 км/ч
- S — до 180 км/ч
- T — до 190 км/ч
- H — до 210 км/ч
- V — до 240 км/ч
- W — до 270 км/ч
- Y — до 300 км/ч
Когда в начале 1970-х годов была введена буквенная система, большинство шин имели простые индексы для скоростей 180, 190 и 210 км/ч. Сегодня для мощных автомобилей выпускают шины с маркировкой V, Z, W и Y. Обозначение букв ZR в названии модели указывает на то, что шина адаптирована для движения со скоростью свыше 240 км/ч.
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