Какие подержанные автомобили в Украине дешевеют прямо на глазах

Jaguar I-Pace 2019 года. Фото: netcarshow.com

Сергей Якуба Редактор

Покупка автомобиля всегда сопряжена с большими финансовыми затратами, однако водители нечасто задумываются о его будущей ликвидности. Новое исследование компании carVertical выявило модели, которые демонстрируют стремительное падение цены в первые годы эксплуатации. Многие автомобилисты сталкиваются с неприятным сюрпризом, когда приходит время выставлять машину на продажу. Современный вторичный рынок диктует свои строгие правила, где реальная стоимость техники зависит от затрат на обслуживание и актуальных технологий.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на исследование carVertical.

Лидеры обесценивания

Наибольшие финансовые потери в Украине зафиксированы среди владельцев американского спорткара Dodge Challenger. За 5 лет активного использования эта модель теряет в среднем 55,2% от своей первоначальной стоимости. Следом за ним в списке идет электрический кроссовер Jaguar I-Pace с показателем 55%. Популярные электромобили Tesla Model 3 и Tesla Model S также продемонстрировали стремительное падение, обесценившись на 50,5% и 50% соответственно. Замыкает пятерку наименее выгодных вариантов итальянский кроссовер Alfa Romeo Stelvio, который теряет 48,4%.

Быстрое обесценивание премиальных моделей эксперты объясняют высокой начальной стоимостью и дорогостоящим последующим ремонтом. Технологические функции в роскошных автомобилях устаревают очень быстро, что мгновенно снижает интерес со стороны покупателей к подержанной технике.

С электромобилями ситуация еще сложнее из-за стремительного развития аккумуляторных технологий. Старые электрические версии с небольшим запасом хода становятся малопривлекательными для длительных поездок и подходят только для городского использования.

Инфографика: carVertical

Стабильные варианты

В противовес аутсайдерам аналитики назвали автомобили, которые лучше всего сохраняют свою цену с годами. Лидером по этому показателю в Украине стал электрический кроссовер Tesla Model X, который за пятилетний период обесценился лишь на 44,3%. Хорошие результаты также показали бензиновые внедорожники Ford Explorer с показателем 45,7% и Jeep Grand Cherokee, который потерял 45,8%. Неплохо сохраняют средства владельцев седаны Infiniti Q50 и городские кроссоверы Ford Edge.

Автомобили более простых брендов традиционно теряют в цене значительно медленнее из-за дешевого обслуживания и массового спроса. Главным фактором сохранения стоимости автомобиля остается его привлекательность для следующего покупателя.

Ранее Новини.LIVE писали, какие модели автомобилей продаются с реально скрученным пробегом в Украине. Специализированное исследование рынка позволило выделить перечень рискованных моделей.

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