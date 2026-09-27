Чем опасны осенние лужи для авто: основные угрозы

Автомобили едут по луже. Фото: УНИАН

Осенние ливни часто превращают выбоины на дорогах в глубокие водные преграды. В таких условиях опасные лужи скрывают острые края ям, открытые канализационные люки и создают риск потери управляемости. Вода под колесами может повредить подвеску, вызвать гидроудар двигателя или вывести из строя сложную автомобильную электронику. Правильная оценка ситуации и спокойный стиль вождения помогают уберечь автомобиль от дорогостоящих ремонтов.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на AUTO.RIA.

Реклама

Скрытые угрозы

Под поверхностью воды на дороге часто скрываются глубокие выбоины, подмытые бордюры и открытые решетки водоотвода. Во время движения в пасмурный день или в сумерках такие препятствия становятся незаметными, а сильный удар колесом об острый край скрытой ямы легко пробивает шину, деформирует диск или даже ломает элементы подвески.

Помимо риска механических повреждений, на ровном влажном асфальте возникает явление аквапланирования, когда протектор просто не успевает отводить воду из пятна контакта, а колеса полностью теряют сцепление с покрытием. Больше всего этому риску подвержены автомобили с изношенной резиной или неправильным давлением в колесах.

Если автомобиль внезапно потерял управляемость на водной пленке, категорически запрещается резко нажимать на педаль тормоза или активно крутить руль. В такой ситуации водителю следует плавно отпустить педаль газа, держать руль прямо и дождаться восстановления контакта колес с дорогой. Сразу после успешного преодоления водного препятствия необходимо обязательно просушить тормоза несколькими легкими нажатиями на педаль.

Читайте также:

Риски поломок

Самым опасным последствием проезда через глубокую воду остается гидроудар двигателя, который происходит из-за попадания жидкости в цилиндры через воздухозаборник. Такая серьезная поломка обычно приводит к капитальному ремонту двигателя или его полной замене. При этом даже высокий клиренс кроссоверов не всегда защищает от этой проблемы, ведь воздухозаборники во многих моделях располагаются достаточно низко в бампере или за решеткой радиатора.

Помимо критической угрозы для силового агрегата, проезд через лужи на высокой скорости создает сильный гидродинамический удар по кузову. Мощный поток воды из-под колес легко деформирует подкрылки, отрывает пластиковую защиту днища и срывает с креплений декоративные накладки порогов.

В то же время вода попадает на низко расположенную проводку и датчики системы управления, вызывая кратковременные сбои в электронике и ошибки на приборной панели. Впоследствии этот грязный поток оседает в скрытых полостях кузова, где годами удерживает влагу и создает идеальные условия для развития скрытой коррозии.

Ранее Новини.LIVE писали, можно ли отремонтировать двигатель автомобиля после гидроудара. В такой ситуации важно действовать четко и быстро, чтобы не превратить двигатель в кучу дорогого металлолома.

Также читайте, какие лужи опасно проезжать на электромобиле. Во время сильных ливней главное избежать попадания воды в аккумуляторное отделение, даже несмотря на то, что конструкция автомобиля прошла испытания на безопасность.