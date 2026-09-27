Чим небезпечні осінні калюжі для авто: головні загрози

Автомобілі їдуть по калюжі. Фото: УНІАН

Осінні зливи часто перетворюють вибоїни на дорогах на глибокі водяні перешкоди. За таких умов небезпечні калюжі приховують гострі краї ям, відкриті каналізаційні люки та створюють ризик втрати керованості. Вода під колесами здатна пошкодити підвіску, спровокувати гідроудар двигуна або вивести з ладу складну автомобільну електроніку. Правильна оцінка ситуації та спокійна манера водіння допомагають зберегти автомобіль від дорогих ремонтів.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на AUTO.RIA.

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Приховані загрози

Під поверхнею води на дорозі часто ховаються глибокі вибоїни, підмиті бордюри та відкриті решітки водовідведення. Під час руху хмарного дня чи надвечір такі перешкоди стають непомітними, а сильний удар колесом об гострий край прихованої ями легко пробиває шину, деформує диск або навіть ламає елементи підвіски.

Крім ризику механічних пошкоджень, на рівному вологому асфальті виникає явище аквапланування, коли протектор просто не встигає відводити воду з плями контакту, а колеса повністю втрачають зчеплення з покриттям. Найбільше цьому ризику піддаються машини зі зношеною гумою або неправильним тиском у колесах.

Якщо автомобіль раптово втратив керованість на водяній плівці, категорично заборонено різко тиснути на педаль гальма або активно крутити кермо. У такій ситуації водієві варто плавно відпустити акселератор, утримувати кермо прямо та дочекатися відновлення контакту коліс з дорогою. Одразу після успішного подолання водяної перешкоди потрібно обов'язково просушити гальма кількома легкими натисканнями на педаль.

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Ризики поломок

Найнебезпечнішим наслідком проїзду глибокої води залишається гідроудар двигуна, який стається через потрапляння рідини у циліндри через повітрозабірник. Така масштабна поломка зазвичай призводить до капітального ремонту мотора або його повної заміни. При цьому навіть високий кліренс кросоверів не завжди захищає від цієї проблеми, адже повітрозабірники в багатьох моделях розташовуються досить низько в бампері або за решіткою радіатора.

Окрім критичної загрози для силового агрегату, проїзд калюж на великій швидкості створює сильний гідродинамічний удар по кузову. Масивний потік води з-під коліс легко деформує підкрилки, відриває пластиковий захист днища та зриває з кріплень декоративні накладки порогів.

Водночас вода потрапляє на низько розташовану проводку та датчики системи керування, викликаючи короткочасні збої в електроніці та помилки на щитку приладів. У майбутньому цей брудний потік осідає в прихованих порожнинах кузова, де роками утримує вологу й створює ідеальні умови для розвитку прихованої корозії.

Раніше Новини.LIVE писали, чи можна відремонтувати двигун авто після гідроудару. У такій ситуації важливо діяти чітко та швидко, щоб не перетворити мотор на купу дорогого брухту.

Також читайте, які калюжі небезпечно проїжджати на електромобілі. Під час сильних злив головне уникнути потрапляння води в акумуляторне відділення, навіть попри те, що конструкція авто пройшла випробування на безпеку.