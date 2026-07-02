Надежные кроссоверы, которые без проблем прослужат более 15 лет

Honda Pilot 2026 года. Фото: netcarshow.com

Покупка нового кроссовера часто связана с желанием обзавестись надежным транспортным средством на долгие годы вперед. Автоэксперты определили несколько моделей, которые при условии регулярного технического обслуживания способны стабильно работать не менее 15 лет. В этот список вошли популярные семейные автомобили, занимающие первые места в рейтингах удовлетворенности владельцев. Они требуют минимальных затрат на содержание и крайне редко попадают в ремонтные мастерские. Главными критериями отбора стали долговечность двигателей, устойчивость к коррозии и высокое качество сборки.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на GOBankingRates.

Компактные фавориты

Кроссовер Honda CR-V остается бестселлером на протяжении нескольких десятилетий благодаря надежности и низкой стоимости владения. Автомобиль считается одной из самых безопасных инвестиций для водителей, которые ищут компактную семейную машину. Модель также доступна в высокоэффективных гибридных модификациях, которые отличаются отличной топливной экономичностью.

Главный конкурент Toyota RAV4 Hybrid признан экспертами одним из самых надежных автомобилей. Секрет долговечности этой модели кроется в передовой защите элементов кузова от коррозии. Статистика страховых компаний фиксирует крайне низкий процент обращений по поводу технических неисправностей, что позволяет автомобилю возглавлять рейтинги долговечности.

Рамные внедорожники

Для любителей путешествий и сложных дорожных условий идеальным выбором станет рамный Toyota 4Runner. Своей прочной конструкцией он напоминает полноценный грузовик, что позволяет легко преодолевать пробег свыше 480 000 км. Сотрудники крупных авторазборок подтверждают, что экземпляры начала 2000-х годов до сих пор демонстрируют безупречную работу двигателей и других узлов.

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Если приоритетом является наличие трёх рядов сидений, лидером сегмента выступает Honda Pilot. Большой семейный кроссовер оснащён выносливым двигателем V6, который доказал свою безотказность в повседневной тяжёлой эксплуатации. В отличие от многих конкурентов, эта модель редко попадает на свалки из-за преждевременного износа силовых агрегатов.

Премиальный выбор

В люксовом сегменте первое место по долговечности уверенно удерживает новый внедорожник Lexus GX 550. Премиальное подразделение компании Toyota использует самые строгие стандарты контроля качества при производстве. Модель удачно сочетает высокий уровень комфорта, роскошную отделку салона и серьезный внедорожный потенциал.

Статистические данные подтверждают, что затраты на обслуживание этого полноразмерного внедорожника в течение первых лет остаются минимальными для премиум-класса. Независимые потребительские отчеты регулярно отводят бренду первые позиции в рейтингах общей надежности. Это делает покупку выгодным долгосрочным капиталовложением.

Ранее Новини.LIVE писали, какой кроссовер остается надежным даже после истечения срока гарантии. Общая статистика свидетельствует о высокой износостойкости основных механических узлов Audi Q3.

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