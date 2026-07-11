Какие автомобили проезжают больше всего километров в год

Chrysler Pacifica 2027 модельного года. Фото: netcarshow.com

Сергей Якуба Редактор

Американская аналитическая компания iSeeCars провела исследование реальной эксплуатации автомобилей на основе показаний одометров. Специалисты изучили данные более 2 100 000 трехлетних транспортных средств. Результаты оказались вполне логичными, продемонстрировав огромную разницу между различными классами машин. Пока одни модели ежедневно эксплуатируются до износа, другие большую часть года просто стоят в гаражах.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Jalopnik.

Семейные лидеры

Наибольший годовой пробег демонстрируют вместительные семейные автомобили, минивэны и полноразмерные внедорожники. Пятое место в рейтинге активного использования занял седан Chevrolet Malibu, владельцы которого проезжают в среднем 30 347 км в год. Это на 41,5% больше среднего показателя обычных бензиновых автомобилей. Четвертое место занял минивэн Kia Carnival с результатом 30 391 км в год.

Тройку лидеров открывает большой рамный внедорожник Chevrolet Suburban, годовой пробег которого составляет внушительные 31 585 км. Первые два места надежно удерживают популярные американские минивэны Chrysler Voyager и Chrysler Pacifica. Показатель модели Voyager составляет в среднем 33 070 км, а лидером стала Pacifica, владельцы которой преодолевают за год 33 590 км.

Спорткары отдыхают

Совершенно противоположную картину демонстрируют спортивные купе и кабриолеты, которые покупают преимущественно для редких развлекательных поездок. Среди машин, которые используют меньше всего, наибольший пробег у премиального Lexus LC500 с показателем всего 7087 км в год. Чуть меньше проезжает культовый Chevrolet Corvette, годовое расстояние которого составляет 7071 км.

Третье место с конца занял немецкий Porsche 911, на котором владельцы проезжают в среднем всего 6196 км ежегодно. Еще реже из гаражей выезжает роскошный Mercedes-Benz SL-Class, его годовой пробег составляет всего 5111 км. Абсолютным антилидером рейтинга стал Ford Mustang, на котором за 12 месяцев проезжают символические 3366 км.

Ранее Новини.LIVE писали о том, почему поврежденные автомобили почти всегда имеют скрученный пробег. Исследование компании carVertical выявило связь между историей повреждений автомобиля и фальсификацией данных на одометре.

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