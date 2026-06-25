Какие подержанные автомобили выдерживают более 300 000 км: ответ механиков

Toyota Yaris Hybrid в 2013 году. Фото: netcarshow.com

Показатель долговечности стал одним из ключевых критериев при подборе подержанных автомобилей. Многие водители ищут машины, способные преодолеть отметку 300 000 км без капитального ремонта. Однако разные модели изнашиваются неодинаково, а выносливость техники зависит от удачной конструкции двигателя и регулярного профилактического сервиса.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Lʼautomobiliste.

Бензиновые фавориты

Японские модели Toyota Corolla поколений E120 и E150 обладают репутацией настоящих долгожителей дорожного пространства. Бензиновые атмосферные двигатели объемом 1,4л мощностью 97 л.с., а также 1,6-литровые агрегаты от 110 до 132 л.с. легко преодолевают большие дистанции. Секрет долгой службы этих моторов состоит в простоте инженерных решений и стойкости металла к длительным нагрузкам.

Подобную выносливость демонстрирует Honda Civic восьмого и девятого поколений, которая выпускалась в период с 2006 по 2017 год. Специалисты по ремонту выделяют 1,8-литровый мотор i-VTEC мощностью 140 л.с. как образец надежности во всем классе компактных городских машин.

Отдельного внимания заслуживает модель Mazda 3 с технологичными двигателями серии Skyactiv-G объемом 2 л. Первые европейские экземпляры этой серии уже имеют огромные цифры на одометрах, фиксируя минимальное количество обращений в сервис.

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В сегменте экологичного городского транспорта отлично показывает себя Toyota Yaris Hybrid третьего поколения. Запущенная в производство с 2012 года модель накапливает большие километражи без преждевременного снижения емкости и деградации тяговой батареи.

Устойчивые дизели

Среди тяжелого топлива ведущие позиции по выносливости удерживает немецкий седан Mercedes-Benz Е-класса в кузове W211. Модификация Е220 CDI с легендарным рядным двигателем серии OM646, выпускаемая с 2002 по 2009 год, способна преодолевать более 400 000 км. Также французский автомобиль Peugeot 406 с простым 2-литровым дизелем часто остается в строю после отметки в 350 000 км.

Настоящей классикой долговечности эксперты называют Volkswagen Golf четвертого поколения с турбодизелем 1.9 TDI. Этот популярный германский хэтчбек при регулярном обновлении технических жидкостей регулярно достигает отметки в 400 000 км пробега.

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