Как зимой быстро избавиться от запотевания окон в авто

Дата публикации 31 января 2026 01:20
Как навсегда забыть о запотевании окон в автомобиле зимой
Конденсат на лобовом стекле внутри авто. Фото: wrench.com

Проблема накопления влаги на стеклах становится особенно острой во время значительного снижения температуры воздуха снаружи. Конденсат образуется из-за встречи теплого влажного воздуха в салоне с холодной поверхностью окон что значительно задерживает водителей перед началом движения.

Об этом написал Express.

Домашний рецепт

Специалисты компании Loco Windows Fascias рекомендуют использовать смесь обычного белого уксуса и воды для создания защитного слоя. Для приготовления раствора необходимо смешать два стакана уксуса с двумя стаканами воды что суммарно составляет около 1 литра готового средства. Наносить средство удобно с помощью распылителя или обычной мягкой ткани после чего поверхность должна полностью высохнуть.

Эксперты из Cardiff Window Cleaner Ltd советуют добавлять в смесь несколько капель жидкого мыла для посуды. Поверхностно активные вещества в составе мыла снижают натяжение воды что мешает каплям цепляться за стекло. Уксус выступает как надежный барьер а мыльный компонент заставляет влагу оставаться в воздухе или значительно облегчает ее удаление одним взмахом тряпки.

Комплексный подход

Комплексный подход

Наилучшие результаты достигаются при сочетании домашнего спрея с правильными настройками климатической системы авто. Одновременное использование обогревателя и кондиционера вместе с коротким проветриванием помогает быстро нормализовать влажность.

Дополнительно можно разместить в салоне саше с силикагелем или даже использованные сухие чайные пакетики, которые способны впитывать лишнюю влагу из воздуха.

Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
