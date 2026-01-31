Як назавжди забути про запотівання вікон в автомобілі взимку

Як взимку швидко позбутися запотівання вікон в авто
Проблема накопичення вологи на склі стає особливо гострою під час значного зниження температури повітря зовні. Конденсат утворюється через зустріч теплого вологого повітря в салоні з холодною поверхнею вікон що значно затримує водіїв перед початком руху.
Про це написав Express.
Домашній рецепт
Фахівці компанії Loco Windows Fascias рекомендують використовувати суміш звичайного білого оцту та води для створення захисного шару. Для приготування розчину необхідно змішати дві склянки оцту з двома склянками води що сумарно складає близько 1 літра готового засобу. Наносити засіб зручно за допомогою розпилювача або звичайної м’якої тканини після чого поверхня має повністю висохнути.
Експерти з Cardiff Window Cleaner Ltd радять додавати до суміші кілька крапель рідкого мила для посуду. Поверхнево активні речовини у складі мила знижують натяг води що заважає краплям чіплятися за скло. Оцет виступає як надійний бар’єр а мильний компонент змушує вологу залишатися в повітрі або значно полегшує її видалення одним помахом ганчірки.
Також читайте:
Найшвидший спосіб очистити лобове скло авто від криги
Який штраф за тонування скла в автомобілі у 2026 році
Комплексний підхід
Найкращі результати досягаються при поєднанні домашнього спрею з правильними налаштуваннями кліматичної системи авто. Одночасне використання обігрівача та кондиціонера разом з коротким провітрюванням допомагає швидко нормалізувати вологість.
Додатково можна розмістити в салоні саше з силікагелем або навіть використані сухі чайні пакетики, які здатні вбирати зайву вологу з повітря.
Читайте Новини.LIVE!