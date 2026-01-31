Як назавжди забути про запотівання вікон в автомобілі взимку

Конденсат на лобовому склі всередині авто. Фото: wrench.com

Проблема накопичення вологи на склі стає особливо гострою під час значного зниження температури повітря зовні. Конденсат утворюється через зустріч теплого вологого повітря в салоні з холодною поверхнею вікон що значно затримує водіїв перед початком руху.

Домашній рецепт

Фахівці компанії Loco Windows Fascias рекомендують використовувати суміш звичайного білого оцту та води для створення захисного шару. Для приготування розчину необхідно змішати дві склянки оцту з двома склянками води що сумарно складає близько 1 літра готового засобу. Наносити засіб зручно за допомогою розпилювача або звичайної м’якої тканини після чого поверхня має повністю висохнути.

Експерти з Cardiff Window Cleaner Ltd радять додавати до суміші кілька крапель рідкого мила для посуду. Поверхнево активні речовини у складі мила знижують натяг води що заважає краплям чіплятися за скло. Оцет виступає як надійний бар’єр а мильний компонент змушує вологу залишатися в повітрі або значно полегшує її видалення одним помахом ганчірки.

Комплексний підхід

Найкращі результати досягаються при поєднанні домашнього спрею з правильними налаштуваннями кліматичної системи авто. Одночасне використання обігрівача та кондиціонера разом з коротким провітрюванням допомагає швидко нормалізувати вологість.

Додатково можна розмістити в салоні саше з силікагелем або навіть використані сухі чайні пакетики, які здатні вбирати зайву вологу з повітря.