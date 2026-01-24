Видео
Как царапины на авто уничтожают электронику и сенсоры

Дата публикации 24 января 2026 17:35
Как повреждения краски кузова выводят из строя электронику авто
Царапины на синем автомобиле. Фото: mtroskillcollision.co.nz

Даже малейшие трещины на лакокрасочном покрытии способны спровоцировать серьезные сбои в работе автомобильных датчиков и проводки. Современный кузов выполняет роль технологической платформы, поэтому любое нарушение целостности угрожает безопасности движения.

Об этом написал Avtoto.

Природа появления дефектов

Повреждения лака даже толщиной в доли миллиметра часто возникают в зонах наибольшего напряжения конструкции. Это случается из-за разной скорости расширения металла и краски при перепадах температур.

Постоянные вибрации на дороге нагружают жесткое покрытие, что приводит к появлению мелкой сетки разрывов на стыках панелей или краях крыльев. Также причиной становятся нарушения технологии покраски во время ремонта или агрессивное воздействие дорожных реагентов.

Разрушительная влага

Нарушение герметичности защитного слоя позволяет воде и солям проникать во внутренние полости. Так как большинство электрических жгутов проходят вдоль кузовных элементов, влага вызывает быстрое окисление контактов. В соединениях растет электрическое сопротивление, что провоцирует внезапные ошибки в работе систем и сбои, которые исчезают сами по себе.

Сенсоры парковки, камеры и датчики систем стабилизации оказываются чрезвычайно чувствительными к коррозии. Даже косвенное воздействие влаги может привести к некорректной работе комплексов помощи водителю. В критических ситуациях ассистенты торможения могут работать неправильно из-за нестабильного сигнала от поврежденного узла.

Способы защиты систем

Симптомами проблем часто становятся электронные неисправности после дождя или посещения мойки. Локальная коррозия под накладками или уплотнителями также указывает на наличие скрытых дефектов. При осмотре целесообразно использовать толщиномер для поиска поврежденных зон лака и проводить компьютерную диагностику стабильности сигналов.

Регулярное нанесение защитного покрытия и антикоррозийная обработка помогают сохранить целостность барьера. Своевременное устранение микротрещин обходится значительно дешевле замены сложных электронных блоков. Внимание к состоянию поверхности кузова является залогом надежной работы всех систем безопасности автомобиля.

Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
